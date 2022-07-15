Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 116117118119 Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:59 Faceless написав: slonomag написав: flyman написав: Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей

Да меня приглашали как война началась, типа приезжай, все оплатим, или давай хотя бы семью твою вывезем, жилье им снимем, всем обеспечим, а ты потом приедешь. Но я чето на Австралию не настроен, это уже совсем хрен знает где. Да и пожары у них там какие-то постоянно, и животный мир своеобразный со всякими пауками. В общем такое, на любителя... Да меня приглашали как война началась, типа приезжай, все оплатим, или давай хотя бы семью твою вывезем, жилье им снимем, всем обеспечим, а ты потом приедешь. Но я чето на Австралию не настроен, это уже совсем хрен знает где. Да и пожары у них там какие-то постоянно, и животный мир своеобразный со всякими пауками. В общем такое, на любителя... slonomag Повідомлень: 60 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:01 stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. zerocool

Повідомлень: 273 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:16 zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы

Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает?Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцыЯ общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов stm

Повідомлень: 3457 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:26 zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают

Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидаютНе переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. alfredhaos

Повідомлень: 249 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:40 alfredhaos написав: zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают

Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидаютНе переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется.

Ну я як би в курсі, це в усіх країнах де прогресивка так, ніхто ж не зрізає зп вниз при підвищенні

Але мотивація багато заробляти - негативна, якщо майже половину від "надлишків" доводиться віддавати, це і є совок та розкуркулення.



В Україні, до речі, прогресивка навпаки – ні для кого не секрет, що біла частина зарплати з 35% в загальній масі зовсім невелика. Це послаблює державу, проте стимулює людей до незалежності. Думаю ми не обговорюватимемо тут який підхід краще, на цю тему багато книг написано. Ну я як би в курсі, це в усіх країнах де прогресивка так, ніхто ж не зрізає зп вниз при підвищенніАле мотивація багато заробляти - негативна, якщо майже половину від "надлишків" доводиться віддавати, це і є совок та розкуркулення.В Україні, до речі, прогресивка навпаки – ні для кого не секрет, що біла частина зарплати з 35% в загальній масі зовсім невелика. Це послаблює державу, проте стимулює людей до незалежності. Думаю ми не обговорюватимемо тут який підхід краще, на цю тему багато книг написано. zerocool

Повідомлень: 273 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless