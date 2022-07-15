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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:59

  Faceless написав:
slonomag написав:
  flyman написав:Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )
Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей

Да меня приглашали как война началась, типа приезжай, все оплатим, или давай хотя бы семью твою вывезем, жилье им снимем, всем обеспечим, а ты потом приедешь. Но я чето на Австралию не настроен, это уже совсем хрен знает где. Да и пожары у них там какие-то постоянно, и животный мир своеобразный со всякими пауками. В общем такое, на любителя...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:01

  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:16

  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? :) Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы :)
Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:26

  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают :mrgreen:
Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:40

  alfredhaos написав:
  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают :mrgreen:
Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется.

Ну я як би в курсі, це в усіх країнах де прогресивка так, ніхто ж не зрізає зп вниз при підвищенні :mrgreen:
Але мотивація багато заробляти - негативна, якщо майже половину від "надлишків" доводиться віддавати, це і є совок та розкуркулення.

В Україні, до речі, прогресивка навпаки – ні для кого не секрет, що біла частина зарплати з 35% в загальній масі зовсім невелика. Це послаблює державу, проте стимулює людей до незалежності. Думаю ми не обговорюватимемо тут який підхід краще, на цю тему багато книг написано.
zerocool
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