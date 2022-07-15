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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 116117118119 Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:59 Faceless написав: slonomag написав: flyman написав: Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей

Да меня приглашали как война началась, типа приезжай, все оплатим, или давай хотя бы семью твою вывезем, жилье им снимем, всем обеспечим, а ты потом приедешь. Но я чето на Австралию не настроен, это уже совсем хрен знает где. Да и пожары у них там какие-то постоянно, и животный мир своеобразный со всякими пауками. В общем такое, на любителя... Да меня приглашали как война началась, типа приезжай, все оплатим, или давай хотя бы семью твою вывезем, жилье им снимем, всем обеспечим, а ты потом приедешь. Но я чето на Австралию не настроен, это уже совсем хрен знает где. Да и пожары у них там какие-то постоянно, и животный мир своеобразный со всякими пауками. В общем такое, на любителя... slonomag Повідомлень: 60 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:01 stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. zerocool

Повідомлень: 273 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:16 zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы

Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает?Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцыЯ общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов stm

Повідомлень: 3457 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:26 zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают

Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидаютНе переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. alfredhaos

Повідомлень: 249 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:40 alfredhaos написав: zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидают

Не переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется. Это прогрессивная шкала, если у вас 60к - то не всю сумму под 42% кидаютНе переживайте, в Украине зато 35% на всю зарплату делают и никто не жалуется.

Ну я як би в курсі, це в усіх країнах де прогресивка так, ніхто ж не зрізає зп вниз при підвищенні

Але мотивація багато заробляти - негативна, якщо майже половину від "надлишків" доводиться віддавати, це і є совок та розкуркулення.



В Україні, до речі, прогресивка навпаки – ні для кого не секрет, що біла частина зарплати з 35% в загальній масі зовсім невелика. Це послаблює державу, проте стимулює людей до незалежності. Думаю ми не обговорюватимемо тут який підхід краще, на цю тему багато книг написано. Ну я як би в курсі, це в усіх країнах де прогресивка так, ніхто ж не зрізає зп вниз при підвищенніАле мотивація багато заробляти - негативна, якщо майже половину від "надлишків" доводиться віддавати, це і є совок та розкуркулення.В Україні, до речі, прогресивка навпаки – ні для кого не секрет, що біла частина зарплати з 35% в загальній масі зовсім невелика. Це послаблює державу, проте стимулює людей до незалежності. Думаю ми не обговорюватимемо тут який підхід краще, на цю тему багато книг написано. zerocool

Повідомлень: 273 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:04 zerocool написав: rjkz написав: А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.



Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.

Вам просто не повезло. А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.Вам просто не повезло.



Взагалі-то я кілька разів приїжджав, вперше ще студентом, а жив як мінімум у трьох штатах на обох узбережжях, проїздом-туристом не рахується.

У вас однозначно стадія ейфорії, тепер це очевидно, поговоримо через пару-трійку років.



І про хліб я в курсі і про все інше, будь-який український ринок на голову вищий за хоул фудс, не треба лукавити.

І взагалі знаю загальну картину куди краще за вас. NYC я б взагалі за Америку не вважав - надто специфічний. Все-таки 90% США це одноповерхівки і субурби. Тільки в плавильному казані NYC можна знайти рести і магазини всіх національностей та бюджетів(так само як і щурів у метро, бомжів та постійні прориви труб). В будь-якому іншому місті будете їздити як всі - в супери у вихідні, і дуже пощастить якщо в даун тауні поряд з роботою знайдеться хоч трохи їстівна кафешка.



Це ми ще найпростіші потреби обговорюємо, не дійшли до культурних питань.

Друг дитинства нещодавно переїхав до Європи після 15+ років у США, лається на очевидну деградацію штатів, і знаю ще кілька аналогічних випадків.

Але ви продовжуйте переконувати себе, що все не так) Це допомагає. Взагалі-то я кілька разів приїжджав, вперше ще студентом, а жив як мінімум у трьох штатах на обох узбережжях, проїздом-туристом не рахується.У вас однозначно стадія ейфорії, тепер це очевидно, поговоримо через пару-трійку років.І про хліб я в курсі і про все інше, будь-який український ринок на голову вищий за хоул фудс, не треба лукавити.І взагалі знаю загальну картину куди краще за вас. NYC я б взагалі за Америку не вважав - надто специфічний. Все-таки 90% США це одноповерхівки і субурби. Тільки в плавильному казані NYC можна знайти рести і магазини всіх національностей та бюджетів(так само як і щурів у метро, бомжів та постійні прориви труб). В будь-якому іншому місті будете їздити як всі - в супери у вихідні, і дуже пощастить якщо в даун тауні поряд з роботою знайдеться хоч трохи їстівна кафешка.Це ми ще найпростіші потреби обговорюємо, не дійшли до культурних питань.Друг дитинства нещодавно переїхав до Європи після 15+ років у США, лається на очевидну деградацію штатів, і знаю ще кілька аналогічних випадків.Але ви продовжуйте переконувати себе, що все не так) Це допомагає.



Еще раз, я в США не в первый раз далеко.

И стадии все прошел уже не как турист тоже. И эйфория была (ну такая себе, оно-ж как и турист когда только приехал, а приехал в хрен знает уже какой раз) и депрессняк немного был, с тоской Киев вспоминал, думал, может все-таки вернуться, докупить пару хат под аренду. Но цель поставлена и я с семьей ей следую. Жизнь вошла в стабильное русло, старший закончил элементари, с сентября идет в частную мидл, счет в порядке, кредит скор 750+, банк хочет дать денег на мортгидж, что редкость для чейза (я не спешу брать, надеюсь без мортгиджа обойтись или взять под аренду с мортгиджем как для себя, а потом уже для себя без мортгиджа. Для рента интерес выше, чем для проживания.) Это мой намеренный прокол - можете прикинуть сколько минимум лет я резидент. Может попустит после этого.

Медицине американской просто в ноги кланяюсь за то, что она сделала для близких мне людей, можете не верить.

Продукты для такого гурмана (не путать с обжорой) как я имеют важное значение и меня они устраивают.

Напрягает крайм нынче в НЙ, но пока мой район тихий (т-т-т).

Если это эйфория, то уже не адаптационная. За столько лет любая адаптация заканчивается.



Ах, да, про сабурбы.

Так получилось, что мой опыт на 90% - это NYC.

И по приезде было твердое намерение - 2 года в НЙ, а потом в какую-то "настоящую" америку. Но попал в такой район НЙ, что понимаю, что буду жалеть если перееду. А переезжать только ради переезда - сомнительное мероприятие.

Культурная жизнь - это что кому надо. До ковида ходили на мюзиклы на Бродвее, Метрополитэн мюзиум, Нэчурэл хистори. Дети в восторге. Я там еще туристом налазился. На корабликах вокруг Манхеттена, фермы в НДж. Еще к амишам не ездили.Зоопарки - жена водит, на меня животные в неволе нагоняют депрессию.

Океанские (чистые!!) пляжи. Пока весь мир сидел на карантине, мне до пляжа 20 минут пешком. Правда, очень жарко, надо или рано утром идти или вечерком.

Или по набережной погулять, леблядей покормить.

Не знаю чем мне быть не довольным. Еще раз, я в США не в первый раз далеко.И стадии все прошел уже не как турист тоже. И эйфория была (ну такая себе, оно-ж как и турист когда только приехал, а приехал в хрен знает уже какой раз) и депрессняк немного был, с тоской Киев вспоминал, думал, может все-таки вернуться, докупить пару хат под аренду. Но цель поставлена и я с семьей ей следую. Жизнь вошла в стабильное русло, старший закончил элементари, с сентября идет в частную мидл, счет в порядке, кредит скор 750+, банк хочет дать денег на мортгидж, что редкость для чейза (я не спешу брать, надеюсь без мортгиджа обойтись или взять под аренду с мортгиджем как для себя, а потом уже для себя без мортгиджа. Для рента интерес выше, чем для проживания.) Это мой намеренный прокол - можете прикинуть сколько минимум лет я резидент. Может попустит после этого.Медицине американской просто в ноги кланяюсь за то, что она сделала для близких мне людей, можете не верить.Продукты для такого гурмана (не путать с обжорой) как я имеют важное значение и меня они устраивают.Напрягает крайм нынче в НЙ, но пока мой район тихий (т-т-т).Если это эйфория, то уже не адаптационная. За столько лет любая адаптация заканчивается.Ах, да, про сабурбы.Так получилось, что мой опыт на 90% - это NYC.И по приезде было твердое намерение - 2 года в НЙ, а потом в какую-то "настоящую" америку. Но попал в такой район НЙ, что понимаю, что буду жалеть если перееду. А переезжать только ради переезда - сомнительное мероприятие.Культурная жизнь - это что кому надо. До ковида ходили на мюзиклы на Бродвее, Метрополитэн мюзиум, Нэчурэл хистори. Дети в восторге. Я там еще туристом налазился. На корабликах вокруг Манхеттена, фермы в НДж. Еще к амишам не ездили.Зоопарки - жена водит, на меня животные в неволе нагоняют депрессию.Океанские (чистые!!) пляжи. Пока весь мир сидел на карантине, мне до пляжа 20 минут пешком. Правда, очень жарко, надо или рано утром идти или вечерком.Или по набережной погулять, леблядей покормить.Не знаю чем мне быть не довольным. rjkz

Повідомлень: 13479 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7026 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:07 beee написав: Назовите нескольких біженців або, гаразд, успішних емігрантів, які хоча б заробили на житло Назовите нескольких біженців або, гаразд, успішних емігрантів, які хоча б заробили на житло



У меня таких примеров дофига.

Подробности нужны? У меня таких примеров дофига.Подробности нужны? rjkz

Повідомлень: 13479 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7026 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:20 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины. Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.

Интересно, а чего наши люди не обращаются к врачам? Мне лично страшно в гос.клиники обращатся. До страховки у меня был рекорд - 7 лет не посещал врачей. Пробовал раз только обратится - защемило в шее где-то, пошел в трампункт - там меня послали подальше, сказали что это не их парафия. А вторую поликлинику Шевченковского района - это надо видеть просто. Туда впринципе заходить не хочется. Интересно, а чего наши люди не обращаются к врачам? Мне лично страшно в гос.клиники обращатся. До страховки у меня был рекорд - 7 лет не посещал врачей. Пробовал раз только обратится - защемило в шее где-то, пошел в трампункт - там меня послали подальше, сказали что это не их парафия. А вторую поликлинику Шевченковского района - это надо видеть просто. Туда впринципе заходить не хочется.

Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском... Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...



В НЙ метро - это метро (то есть, сабвей), а театр - это театр.

Хотя в метро поют и неплохо, особенно в Мидтауне. Это то,что на станциях, целые концерты. Чуваки... , которые ходят с выступлениями по вагонам - ну такое. В НЙ метро - это метро (то есть, сабвей), а театр - это театр.Хотя в метро поют и неплохо, особенно в Мидтауне. Это то,что на станциях, целые концерты. Чуваки..., которые ходят с выступлениями по вагонам - ну такое. rjkz

Повідомлень: 13479 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7026 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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