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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:23

  stm написав:
  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? :) Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы :)
Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов :)

если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду.
а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:43

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?
https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany
Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить :) Просто разница существенная, не +/- 10уе.
slonomag
 
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