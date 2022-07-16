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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 117118119120 Додано: Суб 16 лип, 2022 20:23 stm написав: zerocool написав: stm написав: 14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;



Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.



Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка. Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы

Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов У нас налог+18+1,5% Вас не смущает?Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцыЯ общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов

если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду.

а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду.а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы Shaman

Повідомлень: 2270 З нами з: 29.09.19 Подякував: 348 раз. Подякували: 701 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 21:43 flyman написав: Wisznia2021 написав: У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так. У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?

https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany

Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо. Порахувати зможеш?Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить Просто разница существенная, не +/- 10уе. Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькуляторпоказывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому веритьПросто разница существенная, не +/- 10уе. slonomag Повідомлень: 61 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 23:14 slonomag написав: flyman написав: Wisznia2021 написав: У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так. У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?

https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany

Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо. Порахувати зможеш?Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить Просто разница существенная, не +/- 10уе. Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькуляторпоказывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому веритьПросто разница существенная, не +/- 10уе.

Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу. Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Суб 16 лип, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 87 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лип, 2022 23:18 И по мед страховке: при зарплате от 3500чистыми многие переходят с гос страховки на частную, т.к. дешевле. Wisznia2021 Повідомлень: 87 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 117118119120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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