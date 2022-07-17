RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:23

  stm написав:
  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? :) Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы :)
Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов :)

если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду.
а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:43

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?
https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany
Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить :) Просто разница существенная, не +/- 10уе.
slonomag
 
Повідомлень: 62
З нами з: 23.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:14

  slonomag написав:
  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?
https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany
Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить :) Просто разница существенная, не +/- 10уе.

Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Суб 16 лип, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:18

И по мед страховке: при зарплате от 3500чистыми многие переходят с гос страховки на частную, т.к. дешевле.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.

Ну я поставил женат, заработок у меня больше чем у жены (хз в какую сторону это влияет), без церкви. Штат одинаковый выбирал. Дети и тд там на отдельной странице калькулятор, типа возврат налогов. Походу в конце года какой-то пересчет. В общем все индивиадульно, и % может реально гулять +/-10% в зависимости от ситуации.
slonomag
 
Повідомлень: 62
З нами з: 23.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Voistov і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.