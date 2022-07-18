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Faceless написав:Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва
А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж? За межу ні ногом? Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.
Називається якось чи то рер, чи то рур, зовні мало відрізняється від метро, але то електричка, станції часто з'єднані з метро
В ФРН - шнельбан (S), тобто електричка. Метро - унтербан (U), тобто підземка. І то і то ШРТ.
Хомякоид написав: Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию. Видел на вокзале три разных семьи/табора. Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.
Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут. Их такой идиотизм забавляет. Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.
Я думаю немцы приведут в чуство. До этого тоже видел румнскых цыган в Германии, но все вели себя хорошо боясь немецких полицаев
Хомякоид написав: Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию. Видел на вокзале три разных семьи/табора. Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.
Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут. Их такой идиотизм забавляет. Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.
Я думаю немцы приведут в чуство. До этого тоже видел румнскых цыган в Германии, но все вели себя хорошо боясь немецких полицаев
Арабів так і не привели, навряд чи з ромами буде краще
stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR; 42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;
Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.
Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.
У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов
если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду. а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы
Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.
Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить Просто разница существенная, не +/- 10уе.
Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.
Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить Просто разница существенная, не +/- 10уе.
Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Суб 16 лип, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021 написав:Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.
Ну я поставил женат, заработок у меня больше чем у жены (хз в какую сторону это влияет), без церкви. Штат одинаковый выбирал. Дети и тд там на отдельной странице калькулятор, типа возврат налогов. Походу в конце года какой-то пересчет. В общем все индивиадульно, и % может реально гулять +/-10% в зависимости от ситуации.
Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.