Wisznia2021 написав:

У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.