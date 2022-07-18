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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:52

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?
За межу ні ногом?
Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.
Називається якось чи то рер, чи то рур, зовні мало відрізняється від метро, але то електричка, станції часто з'єднані з метро

В ФРН - шнельбан (S), тобто електричка.
Метро - унтербан (U), тобто підземка.
І то і то ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:40

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию.
Видел на вокзале три разных семьи/табора.
Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.

Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут.
Их такой идиотизм забавляет.
Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.


Я думаю немцы приведут в чуство.
До этого тоже видел румнскых цыган в Германии, но все вели себя хорошо боясь немецких полицаев
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Подтверждаю, цыгане таборами двинулись в Германию.
Видел на вокзале три разных семьи/табора.
Правда их загоняют в лагеря, по городу они не лазят и пока бояться немецких законов/полицаев.

Наивные немцы их ещё и интегрировать пытаются. Суют их в одни языковые группы с нашими. Цыгане с этого откровенно ржут.
Их такой идиотизм забавляет.
Сначала они тупо между собой хохочут и кривляются, потом просто начинают скучать и пропадают. Попрошайничать в берлинских электричках гораздо веселее.


Я думаю немцы приведут в чуство.
До этого тоже видел румнскых цыган в Германии, но все вели себя хорошо боясь немецких полицаев
Арабів так і не привели, навряд чи з ромами буде краще
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:09

  Faceless написав:Арабів так і не привели, навряд чи з ромами буде краще


Арабів просто дофіга в Німеччині, десь бачив цифру в 10% від населення.
Але все ж таки більшість арабів ведуть себе помірно.
Просто вони кидаються в очі, смугляві а жнки в кокошніках.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:23

  stm написав:
  zerocool написав:
  stm написав:14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;


Відомі цифри, і це повний треш на мою думку.

Враховуючи, що хороша, гідна зарплата в Німеччині починається від 60к грос - людей просто демотивують чогось прагнути, типова уравніловка совка.

У нас налог 22+18+1,5% Вас не смущает? :) Кстати, Поляки свои 17% для з/п до 120000злотых снизили до 12%. Очень и очень молодцы :)
Я общаюсь со многими странами они не понимают как можно не платить 5% ФОПу (сейчас кстати самоубийство для страны 2% для оборота меньше 10 млрд.) и зачем иметь такую сложную формулу всех налогов, вместо понятной прогрессивной шкалы от доходов :)

если вы суммируете ЕСВ, то не забудьте, сколько из зп уходит в пенсионный фонд - это не подоходный. имейте это ввиду.
а то, что солидарная система пенсий не эффективна - это из другой оперы :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:43

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?
https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany
Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить :) Просто разница существенная, не +/- 10уе.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:14

  slonomag написав:
  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.

Порахувати зможеш?
https://www.arbeitnow.com/tools/salary-calculator/germany
Було 42% ПДФО, а стало "сабіратєлний образ". Жгі істчо.

Калькулятор точно правильно считает? С 5000 показывает чистыми на руки 3917 (правда это без мед страховки, если с ней то 3450). А в то же время другой калькулятор https://salaryaftertax.com/de/salary-calculator показывает 3085 чистыми (реально получается почти 40% от зп). И хз кому верить :) Просто разница существенная, не +/- 10уе.

Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Суб 16 лип, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:18

И по мед страховке: при зарплате от 3500чистыми многие переходят с гос страховки на частную, т.к. дешевле.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Зависит от вводных данных: женат или одиночка, налог на церковь включен или нет, госслужащий или нет, наверно, ещё что-типа, кто на иждивении или о ком заботишься( немощные старики на твоём попечении или соцслужба к ним приходит- вроде и такая история тоже влияет). Я точнее узнаю- обязательно напишу.

Ну я поставил женат, заработок у меня больше чем у жены (хз в какую сторону это влияет), без церкви. Штат одинаковый выбирал. Дети и тд там на отдельной странице калькулятор, типа возврат налогов. Походу в конце года какой-то пересчет. В общем все индивиадульно, и % может реально гулять +/-10% в зависимости от ситуации.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 22:32

Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.
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