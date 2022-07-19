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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 01:45

  slonomag написав:
  flyman написав:
  slonomag написав:Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 04:28

  phantom_systems написав:
  slonomag написав:
  flyman написав:Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.


Может это и среднее по штатам, но товарищ стартанул в НЙ тестером с 45 в час.
Правда человек с мозгами и английский свободный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:08

  phantom_systems написав:
  slonomag написав:Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.

Ну в Украине тоже 40уе/час не каждому платят. У нас это тоже по сути уровень синьера. Тоесть я брал примерно сопоставимый уровень. Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем. И у тебя 2 варианта, или клянчить повышение зп у клиента (не за повышение своего уровня скиллов, а просто потому что ты переехал и тебе надо больше денег), или идти на новую местную работу.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:45

  Gastarbaiter написав:Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.

Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем.

Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:33

  BIGor написав:
  slonomag написав:Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем.

Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?

Цінники в ресторанах Києва додали 20-30% в порівнянні з довоєнними, та все ж це не рівень штатів і навіть в Польші відчутно дорожче. Телефон купляю раз в два-три роки (крайній в штатах, до речі), їм щодня.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:43

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  slonomag написав:Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем.

Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?

Цінники в ресторанах Києва додали 20-30% в порівнянні з довоєнними, та все ж це не рівень штатів і навіть в Польші відчутно дорожче. Телефон купляю раз в два-три роки (крайній в штатах, до речі), їм щодня.

В київсьому ресторані :mrgreen: ? Ну якщо ціль життя - дешево поїсти, то нікуди не треба їхати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:57

  BIGor написав:
  slonomag написав:Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем.

Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?

Я не знаю цен в Киеве, ориентируюсь по Запорожью. Обычная пицца в любой доставке около 200грн, стрижка 100-200грн, цены в АТБ/Сильпо примерно одинаковые должны быть. На 4х со своим жильем 2к уе в месяц вполне достаточно. На минутку куча народу на 20к грн в месяц живут и не мрут с голоду, так что 2к уе = 70к грн = в 3.5 раза лучше жизнь чем у большинства. 7к - 2к = 5к уе в месяц в копилку. Ну тоесть впринципе и машину каждый год при желании можно менять, и на отдых достаточно, и на айфоны.
Хотя конечно если Вы привыкли каждые выходные в Париже зависать, то мб и 7к уе в месяц не хватит. Тут уж кто как живет и отдыхает. Теоритически я думаю можно и 100к уе в месяц просирать и жаловаться что мало денег, вертолет уже 3 месяца новый не покупал.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:41

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  slonomag написав:Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем.

Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?

Я не знаю цен в Киеве, ориентируюсь по Запорожью. Обычная пицца в любой доставке около 200грн, стрижка 100-200грн, цены в АТБ/Сильпо примерно одинаковые должны быть. На 4х со своим жильем 2к уе в месяц вполне достаточно. На минутку куча народу на 20к грн в месяц живут и не мрут с голоду, так что 2к уе = 70к грн = в 3.5 раза лучше жизнь чем у большинства. 7к - 2к = 5к уе в месяц в копилку. Ну тоесть впринципе и машину каждый год при желании можно менять, и на отдых достаточно, и на айфоны.
Хотя конечно если Вы привыкли каждые выходные в Париже зависать, то мб и 7к уе в месяц не хватит. Тут уж кто как живет и отдыхает. Теоритически я думаю можно и 100к уе в месяц просирать и жаловаться что мало денег, вертолет уже 3 месяца новый не покупал.

Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:47

  BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? :mrgreen:

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? :) Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.

Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?

Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города :)
slonomag
 
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