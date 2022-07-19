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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:02

  BIGor написав:Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?


>сенс життя
>ойфон 13

питань більше не маю :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:47

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.

Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.

Ставки во всем мире растут.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 119120121122
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