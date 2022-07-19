|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:02
BIGor написав:
Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?
>сенс життя
>ойфон 13
питань більше не маю
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 14:47
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.
Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.
Ставки во всем мире растут.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему