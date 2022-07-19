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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:02

  BIGor написав:Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?


>сенс життя
>ойфон 13

питань більше не маю :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:47

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.

Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.

Ставки во всем мире растут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:28

  slonomag написав:
  BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? :mrgreen:

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? :) Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.

Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?

Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города :)

П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.


Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.
Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. :lol: Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.
Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:44

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? :mrgreen:

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? :) Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.

Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?

Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города :)

П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.


Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.
Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.
Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.

"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень :) .
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:55

  slonomag написав:
  phantom_systems написав:
  slonomag написав:Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.

Ну в Украине тоже 40уе/час не каждому платят. У нас это тоже по сути уровень синьера. Тоесть я брал примерно сопоставимый уровень. Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем. И у тебя 2 варианта, или клянчить повышение зп у клиента (не за повышение своего уровня скиллов, а просто потому что ты переехал и тебе надо больше денег), или идти на новую местную работу.

В Штатах $40 в час для айтишника не ни о чём, а добротный средний уровень по стране. Штаты большие, не все в Силиконовой Долине тусуются, а айтишники нужны везде. Повышение з/п не клянчат и уж тем более в связи с переездом. Если через 2 года эмплойер не повысил з/п, это повод искать нового, к такому эйчары там нормально относятся. Если же есть привычка каждый день eat out по ресторанам, кататься на стильной тачке и вообще красиво рассекать по жизни, тогда и сеньорской з/п там не хватит.

Information Technology Average Salaries in United States 2022
Востаннє редагувалось phantom_systems в Вів 19 лип, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень :) .
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс
Faceless
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  #<1 ... 119120121122
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