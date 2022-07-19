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Gastarbaiter написав:Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.
Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.
BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?
А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.
Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?
Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города
П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.
Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует. Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда. Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?
А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.
Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?
Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города
П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.
Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует. Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда. Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.
"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?
slonomag написав:Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )
Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.
Ну в Украине тоже 40уе/час не каждому платят. У нас это тоже по сути уровень синьера. Тоесть я брал примерно сопоставимый уровень. Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем. И у тебя 2 варианта, или клянчить повышение зп у клиента (не за повышение своего уровня скиллов, а просто потому что ты переехал и тебе надо больше денег), или идти на новую местную работу.
В Штатах $40 в час для айтишника не ни о чём, а добротный средний уровень по стране. Штаты большие, не все в Силиконовой Долине тусуются, а айтишники нужны везде. Повышение з/п не клянчат и уж тем более в связи с переездом. Если через 2 года эмплойер не повысил з/п, это повод искать нового, к такому эйчары там нормально относятся. Если же есть привычка каждый день eat out по ресторанам, кататься на стильной тачке и вообще красиво рассекать по жизни, тогда и сеньорской з/п там не хватит.