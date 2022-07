Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 120121122123> Додано: Вів 19 лип, 2022 14:02 BIGor написав: Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить? Окуда это огого? Заказать дешевую пиццу и дешево постричься - в этом смысл жизни? 13 iPhonе сколько стоит в Украине и США напомнить?



>сенс життя

>ойфон 13



питань більше не маю >сенс життя>ойфон 13питань більше не маю zerocool

Повідомлень: 278 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 14:47 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости. Про доступность жилья: в Польше запускают программу государственной гарантии для банков по первоначальному взносу. Т.е. теперь понаехам не обязательно жить несколько лет в бараках, собирая на даунпеймент - кредит дадут на все 100% стоимости.

Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки. Это они так спасают кредитование, ставка, если не ошибаюсь, уже до 7% выросла, арендовать теперь выгоднее ипотеки.

Ставки во всем мире растут. Ставки во всем мире растут. Gastarbaiter Повідомлень: 2195 З нами з: 26.02.18 Подякував: 605 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 15:28 slonomag написав: BIGor написав: Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме? Да ина руки?

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.



Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?



Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города



П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все. А смысл писать в темепро Киев?Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.Да ина руки?Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы городаП.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.



Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.

Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.

Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом.Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. rjkz

Повідомлень: 13520 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7035 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 15:44 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: slonomag написав: BIGor написав: Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме? Да ина руки?

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.



Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?



Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города



П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все. А смысл писать в темепро Киев?Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.Да ина руки?Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы городаП.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.



Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.

Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.

Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом.Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.



"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні? Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає."Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні? Faceless

Модератор Повідомлень: 31801 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 15:53 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень BIGor

Повідомлень: 6383 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1374 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 15:55 slonomag написав: phantom_systems написав: slonomag написав: Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час. Так в Штатах не каждому айтишнику $80 в час платят, это уровень сеньора в среднем по стране. Есть и больше, но медиана всё же скромнее, примерно 95к в год или $45 в час.

Ну в Украине тоже 40уе/час не каждому платят. У нас это тоже по сути уровень синьера. Тоесть я брал примерно сопоставимый уровень. Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем. И у тебя 2 варианта, или клянчить повышение зп у клиента (не за повышение своего уровня скиллов, а просто потому что ты переехал и тебе надо больше денег), или идти на новую местную работу. Ну в Украине тоже 40уе/час не каждому платят. У нас это тоже по сути уровень синьера. Тоесть я брал примерно сопоставимый уровень. Просто в Украине с 40уе/час ты ого-го, а в Америке это ни о чем. И у тебя 2 варианта, или клянчить повышение зп у клиента (не за повышение своего уровня скиллов, а просто потому что ты переехал и тебе надо больше денег), или идти на новую местную работу.

В Штатах $40 в час для айтишника не ни о чём, а добротный средний уровень по стране. Штаты большие, не все в Силиконовой Долине тусуются, а айтишники нужны везде. Повышение з/п не клянчат и уж тем более в связи с переездом. Если через 2 года эмплойер не повысил з/п, это повод искать нового, к такому эйчары там нормально относятся. Если же есть привычка каждый день eat out по ресторанам, кататься на стильной тачке и вообще красиво рассекать по жизни, тогда и сеньорской з/п там не хватит.



Information Technology Average Salaries in United States 2022 В Штатах $40 в час для айтишника не ни о чём, а добротный средний уровень по стране. Штаты большие, не все в Силиконовой Долине тусуются, а айтишники нужны везде. Повышение з/п не клянчат и уж тем более в связи с переездом. Если через 2 года эмплойер не повысил з/п, это повод искать нового, к такому эйчары там нормально относятся. Если же есть привычка каждый день eat out по ресторанам, кататься на стильной тачке и вообще красиво рассекать по жизни, тогда и сеньорской з/п там не хватит. Востаннє редагувалось phantom_systems в Вів 19 лип, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз. phantom_systems

Повідомлень: 2143 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Faceless

Модератор Повідомлень: 31801 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 16:26 Faceless написав: подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кей подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кей

В Україні людей з ЗП 3500 дол/міс - аж 0,0001%.

В Америці 3500 дол/міс - меньше середньої ЗП.

Тобто різниця в прибутках пересічного там і тут - просто колосальна. В Україні людей з ЗП 3500 дол/міс - аж 0,0001%.В Америці 3500 дол/міс - меньше середньої ЗП.Тобто різниця в прибутках пересічного там і тут - просто колосальна. Frant

Повідомлень: 22918 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1455 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 16:49 Frant написав: Faceless написав: подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кей подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кей

В Україні людей з ЗП 3500 дол/міс - аж 0,0001%.

В Україні людей з ЗП 3500 дол/міс - аж 0,0001%.

40 человек на всю Украину? 40 человек на всю Украину? alfredhaos

Повідомлень: 250 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 16:51 BIGor написав: Faceless написав: головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень

Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?



П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001% Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001% slonomag Повідомлень: 75 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 120121122123> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Клиент_ і 2 гостейМодератори: Faceless