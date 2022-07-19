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#<1 ... 120121122123 Додано: Вів 19 лип, 2022 17:01 slonomag написав: BIGor написав: Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме? Да ина руки?

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.



Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?



Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города



П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все. А смысл писать в темепро Киев?Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.Да ина руки?Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы городаП.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том чтоВот и все.

Якщо в CA то не прокатить, але Америка більша і різноманітніша Якщо в CA то не прокатить, але Америка більша і різноманітніша flyman

Повідомлень: 29205 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 17:18 Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?

Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном San

Повідомлень: 33437 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2317 раз. Подякували: 2572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 17:41 slonomag написав: BIGor написав: Faceless написав: головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень

Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?



П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001% Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001%

Кто посчитать не может? 7 куе это не 7.040уе, действительно, большая неточность

Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.

И то, до 2,5 куе попробуйте еще допедалить. Кто посчитать не может? 7 куе это не 7.040уе, действительно, большая неточностьИнтересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.И то, до 2,5 куе попробуйте еще допедалить. BIGor

Повідомлень: 6383 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1374 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 17:44 San написав: Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?

Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном

Ну так я последние 2 года на чемоданах и жил, хотели чтобы ребенок младшую школу уже тут закончил + англ язык подтянул. Лет 10 назад в Киеве жил пару лет но мне не понравилась уева туча народу. Тут я на окраине, тихо, спокойно + летом каждые выходные 2 часа и ты уже в море сидишь - для меня большой плюс (правда до нашествия медуз). Может если бы вся эта фигня началась на пол года позже меня бы тут уже и не было, мы на июнь уже планировали основательно ехать в Испанию что-то снимать. Но, получилось как получилось... Ну так я последние 2 года на чемоданах и жил, хотели чтобы ребенок младшую школу уже тут закончил + англ язык подтянул. Лет 10 назад в Киеве жил пару лет но мне не понравилась уева туча народу. Тут я на окраине, тихо, спокойно + летом каждые выходные 2 часа и ты уже в море сидишь - для меня большой плюс (правда до нашествия медуз). Может если бы вся эта фигня началась на пол года позже меня бы тут уже и не было, мы на июнь уже планировали основательно ехать в Испанию что-то снимать. Но, получилось как получилось... slonomag Повідомлень: 75 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 17:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего. Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.

Да ничего я не хочу доказать, просто разговор начался еще 3 дня назад когда я написал что имея зп 5-7к уе проще переехать в Европу и работать там дальше ничего не меняя так как был уверен что для Америки этих денег маловато. Вот люди которые живут в Америке указали на то что и для Америки на эти деньги можно нормально жить. И все. Весь разговор шел о том что 5-7к уе в месяц это много или мало для Америки. А вы зачем-то Киев приплели в комментариях, цену айфона вспомнили, пиццу, стрижку и тд. Хотя про Киев вообще никто не говорил. Да ничего я не хочу доказать, просто разговор начался еще 3 дня назад когда я написал что имея зп 5-7к уе проще переехать в Европу и работать там дальше ничего не меняя так как был уверен что для Америки этих денег маловато. Вот люди которые живут в Америке указали на то что и для Америки на эти деньги можно нормально жить. И все. Весь разговор шел о том что 5-7к уе в месяц это много или мало для Америки. А вы зачем-то Киев приплели в комментариях, цену айфона вспомнили, пиццу, стрижку и тд. Хотя про Киев вообще никто не говорил. slonomag Повідомлень: 75 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 120121122123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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