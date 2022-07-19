|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:01
slonomag написав: BIGor написав:
Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"
? Да и ЗП в Запорожье 7 куе
на руки?
А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство"
про Киев?
Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.
Да и ЗП в Запорожье 7 куе
на руки?
Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города
П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит.
Вот и все.
Якщо в CA то не прокатить, але Америка більша і різноманітніша
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29205
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:18
Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном
-
San
-
-
- Повідомлень: 33437
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2317 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:41
slonomag написав: BIGor написав: Faceless написав:
головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень
.
Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?
П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001%
Кто посчитать не может? 7 куе это не 7.040уе, действительно, большая неточность
Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.
И то, до 2,5 куе попробуйте еще допедалить.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6383
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 1374 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:44
San написав:
Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном
Ну так я последние 2 года на чемоданах и жил, хотели чтобы ребенок младшую школу уже тут закончил + англ язык подтянул. Лет 10 назад в Киеве жил пару лет но мне не понравилась уева туча народу. Тут я на окраине, тихо, спокойно + летом каждые выходные 2 часа и ты уже в море сидишь - для меня большой плюс (правда до нашествия медуз). Может если бы вся эта фигня началась на пол года позже меня бы тут уже и не было, мы на июнь уже планировали основательно ехать в Испанию что-то снимать. Но, получилось как получилось...
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:49
BIGor написав:
Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.
Да ничего я не хочу доказать, просто разговор начался еще 3 дня назад когда я написал что имея зп 5-7к уе проще переехать в Европу и работать там дальше ничего не меняя так как был уверен что для Америки этих денег маловато. Вот люди которые живут в Америке указали на то что и для Америки на эти деньги можно нормально жить. И все. Весь разговор шел о том что 5-7к уе в месяц это много или мало для Америки. А вы зачем-то Киев приплели в комментариях, цену айфона вспомнили, пиццу, стрижку и тд. Хотя про Киев вообще никто не говорил.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|