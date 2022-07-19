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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:01

  slonomag написав:
  BIGor написав:Зачем Вы тут пишете эти простыни от том как классно жить в Запорожье? Какой смысл это писать в теме "Еміграція, заробітчанство"? Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки? :mrgreen:

А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство" про Киев? :) Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.

Да и ЗП в Запорожье 7 куе на руки?

Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города :)

П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.

Якщо в CA то не прокатить, але Америка більша і різноманітніша
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:18

Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном
San
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:41

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень :) .

Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю? :)

П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001% :)

Кто посчитать не может? 7 куе это не 7.040уе, действительно, большая неточность :D
Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.
И то, до 2,5 куе попробуйте еще допедалить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:44

  San написав:Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном

Ну так я последние 2 года на чемоданах и жил, хотели чтобы ребенок младшую школу уже тут закончил + англ язык подтянул. Лет 10 назад в Киеве жил пару лет но мне не понравилась уева туча народу. Тут я на окраине, тихо, спокойно + летом каждые выходные 2 часа и ты уже в море сидишь - для меня большой плюс (правда до нашествия медуз). Может если бы вся эта фигня началась на пол года позже меня бы тут уже и не было, мы на июнь уже планировали основательно ехать в Испанию что-то снимать. Но, получилось как получилось...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.

Да ничего я не хочу доказать, просто разговор начался еще 3 дня назад когда я написал что имея зп 5-7к уе проще переехать в Европу и работать там дальше ничего не меняя так как был уверен что для Америки этих денег маловато. Вот люди которые живут в Америке указали на то что и для Америки на эти деньги можно нормально жить. И все. Весь разговор шел о том что 5-7к уе в месяц это много или мало для Америки. А вы зачем-то Киев приплели в комментариях, цену айфона вспомнили, пиццу, стрижку и тд. Хотя про Киев вообще никто не говорил.
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