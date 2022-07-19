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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:18
Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:41
slonomag написав: BIGor написав: Faceless написав:
головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень
.
Блин, вы посчитать не можете, 40уе * 8 часов * 22 рабочих дня (в среднем в месяце) = 7.040уе в месяц. Не ну если впадлу работать по 8 часов 5 дней в неделю то конечно столько не заработаете. У меня ставка ниже но клиент не ограничивает часы, тоесть я могу и 240 часов в месяц крутить (60 в неделю = 240 в месяц). Так что 30-40уе/час дают норм выхлоп в месяц. В чем я обманываю?
П.С. И естественно такая ставка не у всех. Куча ИТшников закончили курсы какие-то, отработали 2 года и работают за 10-15уе/час. Я нигде и не утверждал что 30-40уе/час это норма для Украины. Но определеное кол-во людей с такими ставками есть. Я думаю все-таки больше чем 0,0001%
Кто посчитать не может? 7 куе это не 7.040уе, действительно, большая неточность
Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.
И то, до 2,5 куе попробуйте еще допедалить.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:44
San написав:
Блин, а в Запорожье вообще можно жить? Экология не позволит и до 60 прожить, обстановка - унылость. Интересно айтишник с 7к хоть раз бывал в городах для людей? Где велодорожки, парки, чистый воздух, нормальный транспорт, работающая инфраструктура и институты власти?
Если бы у меня была работа на апворке без привязки к офису и локации, первым бы, что я сделал- сменил картинку за окном
Ну так я последние 2 года на чемоданах и жил, хотели чтобы ребенок младшую школу уже тут закончил + англ язык подтянул. Лет 10 назад в Киеве жил пару лет но мне не понравилась уева туча народу. Тут я на окраине, тихо, спокойно + летом каждые выходные 2 часа и ты уже в море сидишь - для меня большой плюс (правда до нашествия медуз). Может если бы вся эта фигня началась на пол года позже меня бы тут уже и не было, мы на июнь уже планировали основательно ехать в Испанию что-то снимать. Но, получилось как получилось...
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:49
BIGor написав:
Интересно, что Вы хотите доказать? Зарабатывать много лучше чем зарабатывать мало? Жить богато лучше чем жить бедно? 7 куе, это ЗП уровня топ-супер-топ программиста или девопса. На ДОУ медиана в ИТ колеблется около 2,5 куе всего.
Да ничего я не хочу доказать, просто разговор начался еще 3 дня назад когда я написал что имея зп 5-7к уе проще переехать в Европу и работать там дальше ничего не меняя так как был уверен что для Америки этих денег маловато. Вот люди которые живут в Америке указали на то что и для Америки на эти деньги можно нормально жить. И все. Весь разговор шел о том что 5-7к уе в месяц это много или мало для Америки. А вы зачем-то Киев приплели в комментариях, цену айфона вспомнили, пиццу, стрижку и тд. Хотя про Киев вообще никто не говорил.
П.С. Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта.
Востаннє редагувалось slonomag
в Вів 19 лип, 2022 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:52
Faceless написав:
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.
"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?
Вот Faceless сразу уловил главный посыл и мои сомнения о стоимости жизни в разных странах - насколько комфортно будет в Киеве/Европе/Америке с 40уе/час. Собственно это вопрос и обсуждается уже 3 страницы
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:55
Faceless написав: rjkz написав: slonomag написав:
А смысл писать в теме "Еміграція, заробітчанство"
про Киев?
Вы все время пишете как в Киеве ужасно дорого, надо миллион денег чтобы жить.
Да и ЗП в Запорожье 7 куе
на руки?
Скажу по секрету в Мухосранске тоже 7к уе в месяц дают, апворк не видит из какого вы города
П.С. Вообще изначально пост был не про Украину, а о том что переезжая в Европу, можно остаться с существующим клиентом, не менять работу и тд так как рейт 30-40уе позволит нормально жить, а при переезде в Америку это не прокатит. Вот и все.
Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.
Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом.
Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.
Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.
"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?
Я как-бы пытался дать понять что в США 30-40 долларов в час.
В Украине минималка - это то, ради чего не стоит проснуться, чтобы выключть будильник.
Минималка в США может покрыть рент или платеж до недавнего времени квартиры за примерно 300 куе.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:03
slonomag написав:
Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта.
Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка
, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.
Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:16
slonomag написав: Faceless написав:
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.
"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?
Вот Faceless сразу уловил главный посыл и мои сомнения о стоимости жизни в разных странах - насколько комфортно будет в Киеве/Европе/Америке с 40уе/час. Собственно это вопрос и обсуждается уже 3 страницы
Тут еще нюансы.
Основная статья расходов - недвижимость.
Вопрос что и по чем вы снимаете. И где. И на каких условиях.
В рент, обычно все включено кроме счетчиков.
Если живешь в своем и в Украине и в США, то остается сравнивать расходы.
Остальное - товары в США обычно дешевле, услуги - дороже.
Продукты +/- одно и то-же кроме борщевого набора.
Экзотика в США дешевле, деликатесы - дешевле. Хлеь - намного дороже.
Европейские сыры - намного дешевле.
и тд.
Поэтому все очень неоднозначно.
Сейчас наверное самый больной мозоль американцев - бензин около 5 долларов за галлон (почти 4литра). То есть, около 1,2-1,3 доллара за литр. Ну и сравните с ценами на бенз в Украине.
Востаннє редагувалось rjkz
в Вів 19 лип, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:18
rjkz написав:
Я как-бы пытался дать понять что в США 30-40 долларов в час.
В Украине минималка - это то, ради чего не стоит проснуться, чтобы выключть будильник.
Минималка в США может покрыть рент или платеж до недавнего времени квартиры за примерно 300 куе.
Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант.
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