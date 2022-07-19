Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 121122123124 Додано: Вів 19 лип, 2022 19:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.

Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". slonomag Повідомлень: 78 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10 slonomag написав: BIGor написав: Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.

Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".





Чтобы понимать сколько стоит аренда в США, открываете:

https://www.trulia.com/

Выбираете опцию рент

пишите локацию в поиске и вам выкидывает карту местности с объектами справа и списрк объектов слева. на карте сразу цена.

Наводите курсор на объект на списке слева, вам подствечивается его положение на карте.

Открывает, смотрите описание, фотки, привязку к относящимся к данному объекту школы и их рейтинг, крайм-рэнк локации, щоппинг-иттинг, стрит-вью.

В случае с покупкой - историю цены с фиг знает какого лохматого года - когда и за сколько объект продавался, как менялась цена в процессее экспозиции, мортгидж эстимейт и т. Чтобы понимать сколько стоит аренда в США, открываете:Выбираете опцию рентпишите локацию в поиске и вам выкидывает карту местности с объектами справа и списрк объектов слева. на карте сразу цена.Наводите курсор на объект на списке слева, вам подствечивается его положение на карте.Открывает, смотрите описание, фотки, привязку к относящимся к данному объекту школы и их рейтинг, крайм-рэнк локации, щоппинг-иттинг, стрит-вью.В случае с покупкой - историю цены с фиг знает какого лохматого года - когда и за сколько объект продавался, как менялась цена в процессее экспозиции, мортгидж эстимейт и т. rjkz

Повідомлень: 13524 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7036 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:19



«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".



Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.



За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.



Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.



https://zn.ua/ukr/WORLD/pislja-obstrili ... ntsiv.html Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом. vitaliian

Повідомлень: 13945 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2051 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:49 vitaliian написав:



«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".

Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.



За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.



Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.



https://zn.ua/ukr/WORLD/pislja-obstrili ... ntsiv.html Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.

Не верю этим цифрам ни на йоту.

А о страшно голодных та втомленых беженцах из Винницы читать вообще смешно.

Да и поток из Марика был уже больше месяца назад. Крайняя волна шла из районов Славянска и Краматорска.

У нас что, на Западной Украине уже негде отдохнуть, а продуктовые магазины опустели? Бред. Не верю этим цифрам ни на йоту.А о страшно голодных та втомленых беженцах из Винницы читать вообще смешно.Да и поток из Марика был уже больше месяца назад. Крайняя волна шла из районов Славянска и Краматорска.У нас что, на Западной Украине уже негде отдохнуть, а продуктовые магазины опустели? Бред. antey1969 1

Повідомлень: 11329 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 121122123124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless