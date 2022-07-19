Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.
Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".
BIGor написав:Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.
Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".
Чтобы понимать сколько стоит аренда в США, открываете: https://www.trulia.com/ Выбираете опцию рент пишите локацию в поиске и вам выкидывает карту местности с объектами справа и списрк объектов слева. на карте сразу цена. Наводите курсор на объект на списке слева, вам подствечивается его положение на карте. Открывает, смотрите описание, фотки, привязку к относящимся к данному объекту школы и их рейтинг, крайм-рэнк локации, щоппинг-иттинг, стрит-вью. В случае с покупкой - историю цены с фиг знает какого лохматого года - когда и за сколько объект продавался, как менялась цена в процессее экспозиции, мортгидж эстимейт и т.
Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.
«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".
Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.
За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.
Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.
Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.
«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо". Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.
За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.
Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.
Не верю этим цифрам ни на йоту. А о страшно голодных та втомленых беженцах из Винницы читать вообще смешно. Да и поток из Марика был уже больше месяца назад. Крайняя волна шла из районов Славянска и Краматорска. У нас что, на Западной Украине уже негде отдохнуть, а продуктовые магазины опустели? Бред.