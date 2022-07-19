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#<1 ... 122123124125> Додано: Вів 19 лип, 2022 19:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.

Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". slonomag Повідомлень: 81 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10 slonomag написав: BIGor написав: Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.

Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".





Чтобы понимать сколько стоит аренда в США, открываете:

https://www.trulia.com/

Выбираете опцию рент

пишите локацию в поиске и вам выкидывает карту местности с объектами справа и списрк объектов слева. на карте сразу цена.

Наводите курсор на объект на списке слева, вам подствечивается его положение на карте.

Открывает, смотрите описание, фотки, привязку к относящимся к данному объекту школы и их рейтинг, крайм-рэнк локации, щоппинг-иттинг, стрит-вью.

В случае с покупкой - историю цены с фиг знает какого лохматого года - когда и за сколько объект продавался, как менялась цена в процессее экспозиции, мортгидж эстимейт и т. Чтобы понимать сколько стоит аренда в США, открываете:Выбираете опцию рентпишите локацию в поиске и вам выкидывает карту местности с объектами справа и списрк объектов слева. на карте сразу цена.Наводите курсор на объект на списке слева, вам подствечивается его положение на карте.Открывает, смотрите описание, фотки, привязку к относящимся к данному объекту школы и их рейтинг, крайм-рэнк локации, щоппинг-иттинг, стрит-вью.В случае с покупкой - историю цены с фиг знает какого лохматого года - когда и за сколько объект продавался, как менялась цена в процессее экспозиции, мортгидж эстимейт и т. rjkz

Повідомлень: 13524 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7036 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:19



«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".



Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.



За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.



Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.



https://zn.ua/ukr/WORLD/pislja-obstrili ... ntsiv.html Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом. vitaliian

Повідомлень: 13947 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2051 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:49 vitaliian написав:



«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".

Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.



За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.



Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.



https://zn.ua/ukr/WORLD/pislja-obstrili ... ntsiv.html Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.

Не верю этим цифрам ни на йоту.

А о страшно голодных та втомленых беженцах из Винницы читать вообще смешно.

Да и поток из Марика был уже больше месяца назад. Крайняя волна шла из районов Славянска и Краматорска.

У нас что, на Западной Украине уже негде отдохнуть, а продуктовые магазины опустели? Бред. Не верю этим цифрам ни на йоту.А о страшно голодных та втомленых беженцах из Винницы читать вообще смешно.Да и поток из Марика был уже больше месяца назад. Крайняя волна шла из районов Славянска и Краматорска.У нас что, на Западной Украине уже негде отдохнуть, а продуктовые магазины опустели? Бред. antey1969 1

Повідомлень: 11331 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13 rjkz написав: В Украине и в СШа разное представление о миллионерах.

Это не человек, который прикуривает от 100 долларовой купюры и есть салат из черной и красной икры заправленной Дом Периньоном.

Обычные люди, обычно с недвижимостью и/или хорошим счетом в банке.

Ездят на таких-же машинах как остальные, потому что это не является фетишем как в Украине.

По одежде миллионера от немиллионера тоже не отличишь.

Покупают продукты в таких-же магазинах.

Да, миллионеров очень много, но и миллион не воспринимается как нечто фантастическое. В Украине и в СШа разное представление о миллионерах.Это не человек, который прикуривает от 100 долларовой купюры и есть салат из черной и красной икры заправленной Дом Периньоном.Обычные люди, обычно с недвижимостью и/или хорошим счетом в банке.Ездят на таких-же машинах как остальные, потому что это не является фетишем как в Украине.По одежде миллионера от немиллионера тоже не отличишь.Покупают продукты в таких-же магазинах.Да, миллионеров очень много, но и миллион не воспринимается как нечто фантастическое.



Так вы наверное о тех миллионерах у которых наберется миллион usd если все продать и приплюсовать счет в банке.

А есть еще другой вид миллионеров, которые считаются таковыми с доходом в год от 1млн.

Если в НЙ есть тетрисы по 20млн за апартаменты, то первый вид миллионеров не смотрятся на фоне этих цен.

Вы специалист по штатам, может и знаете сколько там миллионеров второго вида.

В гермашке около 20 тыс. человек декларируют доход от 1 млн. евро в год. Так вы наверное о тех миллионерах у которых наберется миллион usd если все продать и приплюсовать счет в банке.А есть еще другой вид миллионеров, которые считаются таковыми с доходом в год от 1млн.Если в НЙ есть тетрисы по 20млн за апартаменты, то первый вид миллионеров не смотрятся на фоне этих цен.Вы специалист по штатам, может и знаете сколько там миллионеров второго вида.В гермашке около 20 тыс. человек декларируют доход от 1 млн. евро в год. vladimir07 Повідомлень: 1671 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 21:22 slonomag написав: Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".



Такие зп есть в ИТ, 5куе с 20го года стало достижимой зп сеньора.

Только в ваших постах непонятно вы про себя пишете или о неком абстрактном примере.

Приводите расчеты 7-2=5 куе скирды для Запорожья, т.к. на апворк столько могут дать и не смотрят на локацию. Потом говорите что ваша ставка на самом деле меньше чем 40д.час. Запутано рассказываете. А что у вас офис не офшорка обычная с постоянным заказчиком и заказы на работу берете с апворк ? Такие зп есть в ИТ, 5куе с 20го года стало достижимой зп сеньора.Только в ваших постах непонятно вы про себя пишете или о неком абстрактном примере.Приводите расчеты 7-2=5 куе скирды для Запорожья, т.к. на апворк столько могут дать и не смотрят на локацию. Потом говорите что ваша ставка на самом деле меньше чем 40д.час. Запутано рассказываете. А что у вас офис не офшорка обычная с постоянным заказчиком и заказы на работу берете с апворк ? vladimir07 Повідомлень: 1671 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 21:53 vladimir07 написав: slonomag написав: Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".



Такие зп есть в ИТ, 5куе с 20го года стало достижимой зп сеньора.

Только в ваших постах непонятно вы про себя пишете или о неком абстрактном примере.

Приводите расчеты 7-2=5 куе скирды для Запорожья, т.к. на апворк столько могут дать и не смотрят на локацию. Потом говорите что ваша ставка на самом деле меньше чем 40д.час. Запутано рассказываете. А что у вас офис не офшорка обычная с постоянным заказчиком и заказы на работу берете с апворк ? Такие зп есть в ИТ, 5куе с 20го года стало достижимой зп сеньора.Только в ваших постах непонятно вы про себя пишете или о неком абстрактном примере.Приводите расчеты 7-2=5 куе скирды для Запорожья, т.к. на апворк столько могут дать и не смотрят на локацию. Потом говорите что ваша ставка на самом деле меньше чем 40д.час. Запутано рассказываете. А что у вас офис не офшорка обычная с постоянным заказчиком и заказы на работу берете с апворк ?



Ну мы ведь тут эммиграцию обсуждаем, а не меня, поэтому стараюсь писать абстрактно о некоем ИТ который зарабатывает Х денег и выбирает куда переехать. Личность переезжающего ведь особо значения не имеет.

Ставки разные, 30-40уе, у меня постоянные клиенты с апворка, и я работаю не сам, а с несколькими другими ИТ норм уровня + иногда нанимаем местных попроще, но не как галера, а на сдельную работу когда сами не успеваем. Заказов хватает от постоянных клиентов, не первый год работаем. Впринципе новых клиентов уже и не берем, хоть бы старых успевать делать. Например у нас открыто 10 контрактов, 400 часов в неделю, кто-то заболел и сделал 20 часов, а другой в ударе может и 60 часов за неделю настрогать. Ну тоесть жесткой зп ни у кого нет - сколько нароботал, то твое. Я своих как отправил, начал по 250 часов в месяц работать, но в обычном режиме конечно это нереально.

В офисе нет смысла, все удаленщики с разных городов. Да и зачем, если нет цели организовывать галеру то люди с 10+ лет опыта могут и удаленно работать без проблем, связи в рабочих чатах с головой хватает для обсуждения рабочих вопросов.



П.С. Ставки это вообще такое, у нас есть клиент который платит 80уе в час НО, под своим адским трекером который делает скрины каждые 40секунд, записывает все что открывал, закрывал, копировал текст и тд. В общем это ад под ним работать. И за каждые 5 мин простоя (покурить пошел) взрывает мозг. Поэтому мне больше нравится работать на низких ставках (у нас это 30уе) зато +/- час в день на перекуры, кофе, обед тебя никто не дергает и ты крутишь 10 часов в день без проблем. Поэтому и написал что у меня ставка ниже 40уе/час, хотя в среднем по всем контрактам выходит около 40уе. Там уже кто какую работу подхватил, на той ставке и работает. Ну мы ведь тут эммиграцию обсуждаем, а не меня, поэтому стараюсь писать абстрактно о некоем ИТ который зарабатывает Х денег и выбирает куда переехать. Личность переезжающего ведь особо значения не имеет.Ставки разные, 30-40уе, у меня постоянные клиенты с апворка, и я работаю не сам, а с несколькими другими ИТ норм уровня + иногда нанимаем местных попроще, но не как галера, а на сдельную работу когда сами не успеваем. Заказов хватает от постоянных клиентов, не первый год работаем. Впринципе новых клиентов уже и не берем, хоть бы старых успевать делать. Например у нас открыто 10 контрактов, 400 часов в неделю, кто-то заболел и сделал 20 часов, а другой в ударе может и 60 часов за неделю настрогать. Ну тоесть жесткой зп ни у кого нет - сколько нароботал, то твое. Я своих как отправил, начал по 250 часов в месяц работать, но в обычном режиме конечно это нереально.В офисе нет смысла, все удаленщики с разных городов. Да и зачем, если нет цели организовывать галеру то люди с 10+ лет опыта могут и удаленно работать без проблем, связи в рабочих чатах с головой хватает для обсуждения рабочих вопросов.П.С. Ставки это вообще такое, у нас есть клиент который платит 80уе в часНО, под своим адским трекером который делает скрины каждые 40секунд, записывает все что открывал, закрывал, копировал текст и тд. В общем это ад под ним работать. И за каждые 5 мин простоя (покурить пошел) взрывает мозг. Поэтому мне больше нравится работать на низких ставках (у нас это 30уе) зато +/- час в день на перекуры, кофе, обед тебя никто не дергает и ты крутишь 10 часов в день без проблем. Поэтому и написал что у меня ставка ниже 40уе/час, хотя в среднем по всем контрактам выходит около 40уе. Там уже кто какую работу подхватил, на той ставке и работает. slonomag Повідомлень: 81 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:03 BIGor написав: slonomag написав: Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта. Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта.

Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.

Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе.

В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно. Там медиана на треть ниже в евро, а налоги ещё выше. Да, есть в Европе довольно комфортные страны с не очень высокими налогами, хотя бы на уровне американских, но они в айтишном плане посредственно развиты.



Лично мне предпочтительнее 95к в Штатах со старта в условном Нью-Йорке минус 25к в налоги и страховки, чем 60к в Дойчланде минус те же 25к в налоги и страховки, хотя знаю людей, которым наоборот. Каждому своё. В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно. Там медиана на треть ниже в евро, а налоги ещё выше. Да, есть в Европе довольно комфортные страны с не очень высокими налогами, хотя бы на уровне американских, но они в айтишном плане посредственно развиты.Лично мне предпочтительнее 95к в Штатах со старта в условном Нью-Йорке минус 25к в налоги и страховки, чем 60к в Дойчланде минус те же 25к в налоги и страховки, хотя знаю людей, которым наоборот. Каждому своё. phantom_systems

Повідомлень: 2144 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:18 Re: Еміграція, заробітчанство phantom_systems написав: В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно. В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно.

По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии. Деньги не считали. Ну и сейчас пару их проектов ведем. Такое впечатление что у них доллары на деревьях растут Хз почему так. Ну америкосы тоже норм. Да и в Европе голландцы например норм платят. Немцы жлобье конечно еще то. Вот даже не вспомню хоть 1 нормального, каждый за копейку готов был удавиться. Страшные люди. По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии. Деньги не считали. Ну и сейчас пару их проектов ведем. Такое впечатление что у них доллары на деревьях растутХз почему так. Ну америкосы тоже норм. Да и в Европе голландцы например норм платят. Немцы жлобье конечно еще то. Вот даже не вспомню хоть 1 нормального, каждый за копейку готов был удавиться. Страшные люди. slonomag Повідомлень: 81 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:21 slonomag написав: Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант. Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант.



Варіанти приблизно ті самі, непрості, плюс Uniting For Ukraine - але там ліміт у 100к і тре шукати спонсора.



Наші люди і досі або в'їжджають туристами і потім мутять адвокатів, живуть десятиліттями в страху депортації, або їдуть "ілітою" з H-1B (теж нестабільно), DV-1 або навіть О-1/P-1.



США – країна нерівності і до мігрантів це теж стосується. https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient



Мільйон доларів зараз зовсім не то що років 30-40 тому. У загальних ассетах сім цифр набереться в багатьох пенсіонерів, які все життя працювали.

З іншого боку, у США безперервно тане прошарок середнього класу та поступово вмирає американська мрія. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Це чиста демографія та статистика.

Але зараз вам знов розкажуть про якусь тітку, і молодих айтішників із зарплатою 200к на сім'ю, ога.



Майже все виробництво перенесено до Китаю, одноразова уберономіка домінує, а мінімальна зарплата практично не зростає. Як ви вважаєте, чому взагалі змогли вибрати такого ідіота як Трамп? Тільки тому, що він пообіцяв це виправити, ну, ви в курсі чим скінчилося. Варіанти приблизно ті самі, непрості, плюс Uniting For Ukraine - але там ліміт у 100к і тре шукати спонсора.Наші люди і досі або в'їжджають туристами і потім мутять адвокатів, живуть десятиліттями в страху депортації, або їдуть "ілітою" з H-1B (теж нестабільно), DV-1 або навіть О-1/P-1.США – країна нерівності і до мігрантів це теж стосується.Мільйон доларів зараз зовсім не то що років 30-40 тому. У загальних ассетах сім цифр набереться в багатьох пенсіонерів, які все життя працювали.З іншого боку, у США безперервно тане прошарок середнього класу та поступово вмирає американська мрія. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.Це чиста демографія та статистика.Але зараз вам знов розкажуть про якусь тітку, і молодих айтішників із зарплатою 200к на сім'ю, ога.Майже все виробництво перенесено до Китаю, одноразова уберономіка домінує, а мінімальна зарплата практично не зростає. Як ви вважаєте, чому взагалі змогли вибрати такого ідіота як Трамп? Тільки тому, що він пообіцяв це виправити, ну, ви в курсі чим скінчилося. zerocool

Повідомлень: 279 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 122123124125> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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