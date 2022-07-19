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#<1 ... 122123124125 Додано: Вів 19 лип, 2022 22:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.

Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.

Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом.Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц. Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.



"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні? Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає."Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?



Я как-бы пытался дать понять что в США 30-40 долларов в час.

В Украине минималка - это то, ради чего не стоит проснуться, чтобы выключть будильник.

Минималка в США может покрыть рент или платеж до недавнего времени квартиры за примерно 300 куе. Я как-бы пытался дать понять что в США 30-40 долларов в час.В Украине минималка - это то, ради чего не стоит проснуться, чтобы выключть будильник.Минималка в США может покрыть рент или платеж до недавнего времени квартиры за примерно 300 куе.

Я в жодному разі не пропоную порівнювати мінімалки. Мова про конкретні цифри доходу. Що маючи в Україні 30-40 дол на годину, треба мати суттєву мотивацію, щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна Я в жодному разі не пропоную порівнювати мінімалки. Мова про конкретні цифри доходу. Що маючи в Україні 30-40 дол на годину, треба мати суттєву мотивацію, щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна Faceless

Модератор Повідомлень: 31804 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:27 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия. Да и возможность спокойно переехать под вопросом (не понятно на каком основании проситься). Поэтому я все-таки пока что больше к Испании склоняюсь. Там я хоть кучу инфы перечитал + жена уже пол года живет, и вроде как пока все нравится. Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия. Да и возможность спокойно переехать под вопросом (не понятно на каком основании проситься). Поэтому я все-таки пока что больше к Испании склоняюсь. Там я хоть кучу инфы перечитал + жена уже пол года живет, и вроде как пока все нравится. slonomag Повідомлень: 82 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:29 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: slonomag написав: Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта. Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта.

Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.

Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе. Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе.



Не так вже їх і мало, це не якісь там унікали. Це десятки тисяч людей, і це тільки в ІТ. Не так вже їх і мало, це не якісь там унікали. Це десятки тисяч людей, і це тільки в ІТ. Faceless

Модератор Повідомлень: 31804 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:30 phantom_systems написав: Лично мне предпочтительнее 95к в Штатах со старта в условном Нью-Йорке минус 25к в налоги и страховки, чем 60к в Дойчланде минус те же 25к в налоги и страховки, хотя знаю людей, которым наоборот. Каждому своё. Лично мне предпочтительнее 95к в Штатах со старта в условном Нью-Йорке минус 25к в налоги и страховки, чем 60к в Дойчланде минус те же 25к в налоги и страховки, хотя знаю людей, которым наоборот. Каждому своё.

Айтішники - це взагалі цілком окремі люди, в т.ч. у плані еміграції. Якщо тобі 20 років, дупа горить так що код уві сні пишеш, то звичайно - пряма дорога у SF bay, палити себе в якомусь стартапі. Ну а там далі з віком або непильне місце у FAANG або частка інвестора.



А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається. Айтішники - це взагалі цілком окремі люди, в т.ч. у плані еміграції. Якщо тобі 20 років, дупа горить так що код уві сні пишеш, то звичайно - пряма дорога у SF bay, палити себе в якомусь стартапі. Ну а там далі з віком або непильне місце у FAANG або частка інвестора.А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається. zerocool

Повідомлень: 282 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 22:34 slonomag написав: zerocool написав: Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия. Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия.



Тут вже писали – нікого не слухайте, а їдьте туристом та поживіть хоча б пару місяців. Усі самі на місці зрозумієте.



Найважливіше – лежить душа чи ні. Я ще студентом збирався до Німеччини з багатьох логічних причин.

Але вже на стадії вивчення мови почало нудити від їхньої культури, ну а далі остаточно зрозумів, що країна не для мене, яка б там не була зарплата. Тут вже писали – нікого не слухайте, а їдьте туристом та поживіть хоча б пару місяців. Усі самі на місці зрозумієте.Найважливіше – лежить душа чи ні. Я ще студентом збирався до Німеччини з багатьох логічних причин.Але вже на стадії вивчення мови почало нудити від їхньої культури, ну а далі остаточно зрозумів, що країна не для мене, яка б там не була зарплата. zerocool

Повідомлень: 282 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 23:04 Faceless написав: щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна



Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною.

У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на машині і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.



І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.



Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною.У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на машині і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) zerocool

Повідомлень: 282 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 23:10 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається. А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається.

И сидит 5 месяцев в 4 стенах чтобы в армию не забрали. Такое, на любителя. Ну и теплые страны это какие? Надо ведь выбирать чтобы цивилизация была, дети учились и тд. Это в 20 лет можно компашкой на шри-ланке какой-то зависнуть на пол года с ноутами и классно. А с семьей не такой уж большой выбор теплых стран с морем и норм цивилизацией. Турция - там турки (ничего личного против турков не имею, но все равно это другой мир для меня). Болгария застыла, такое впечатление что там и через 50 лет все тоже самое будет. Кипр/Греция чето в последнее время с Турцией ругаются, хочется все-таки как-то так чтобы в ближ 50 лет уже войну не увидеть. Латинская Америка вообще хз, все что знаю про них, это то что там есть джунгли И сидит 5 месяцев в 4 стенах чтобы в армию не забрали. Такое, на любителя. Ну и теплые страны это какие? Надо ведь выбирать чтобы цивилизация была, дети учились и тд. Это в 20 лет можно компашкой на шри-ланке какой-то зависнуть на пол года с ноутами и классно. А с семьей не такой уж большой выбор теплых стран с морем и норм цивилизацией. Турция - там турки (ничего личного против турков не имею, но все равно это другой мир для меня). Болгария застыла, такое впечатление что там и через 50 лет все тоже самое будет. Кипр/Греция чето в последнее время с Турцией ругаются, хочется все-таки как-то так чтобы в ближ 50 лет уже войну не увидеть. Латинская Америка вообще хз, все что знаю про них, это то что там есть джунгли slonomag Повідомлень: 82 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 23:47 vladimir07 написав: rjkz написав: В Украине и в СШа разное представление о миллионерах.

Это не человек, который прикуривает от 100 долларовой купюры и есть салат из черной и красной икры заправленной Дом Периньоном.

Обычные люди, обычно с недвижимостью и/или хорошим счетом в банке.

Ездят на таких-же машинах как остальные, потому что это не является фетишем как в Украине.

По одежде миллионера от немиллионера тоже не отличишь.

Покупают продукты в таких-же магазинах.

Да, миллионеров очень много, но и миллион не воспринимается как нечто фантастическое. В Украине и в СШа разное представление о миллионерах.Это не человек, который прикуривает от 100 долларовой купюры и есть салат из черной и красной икры заправленной Дом Периньоном.Обычные люди, обычно с недвижимостью и/или хорошим счетом в банке.Ездят на таких-же машинах как остальные, потому что это не является фетишем как в Украине.По одежде миллионера от немиллионера тоже не отличишь.Покупают продукты в таких-же магазинах.Да, миллионеров очень много, но и миллион не воспринимается как нечто фантастическое.



Так вы наверное о тех миллионерах у которых наберется миллион usd если все продать и приплюсовать счет в банке.

А есть еще другой вид миллионеров, которые считаются таковыми с доходом в год от 1млн.

Если в НЙ есть тетрисы по 20млн за апартаменты, то первый вид миллионеров не смотрятся на фоне этих цен.

Вы специалист по штатам, может и знаете сколько там миллионеров второго вида.

В гермашке около 20 тыс. человек декларируют доход от 1 млн. евро в год. Так вы наверное о тех миллионерах у которых наберется миллион usd если все продать и приплюсовать счет в банке.А есть еще другой вид миллионеров, которые считаются таковыми с доходом в год от 1млн.Если в НЙ есть тетрисы по 20млн за апартаменты, то первый вид миллионеров не смотрятся на фоне этих цен.Вы специалист по штатам, может и знаете сколько там миллионеров второго вида.В гермашке около 20 тыс. человек декларируют доход от 1 млн. евро в год.



Если честно, то из всех кого я знаю, несколько человек с доходом в диапазоне 300-400 куе в год. И есть несколько знакомых, у которых есть основания полагать доход выше, но сомневаюсь, что 1+млн. Может 600-700 куе.

Тут еще такая штука, что при доходе 400+ куе в год, все что выше уже слишком много съедает государство. А все мои знакомые - простые труженники, им эти сотни тысяч большим трудом даются. Если честно, то из всех кого я знаю, несколько человек с доходом в диапазоне 300-400 куе в год. И есть несколько знакомых, у которых есть основания полагать доход выше, но сомневаюсь, что 1+млн. Может 600-700 куе.Тут еще такая штука, что при доходе 400+ куе в год, все что выше уже слишком много съедает государство. А все мои знакомые - простые труженники, им эти сотни тысяч большим трудом даются. rjkz

Повідомлень: 13525 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7036 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 122123124125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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