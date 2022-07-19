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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:26

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Справедливости ради, на одну зарплату 30-40 долларов в час (примерно 4.5-5.5 в месяц после вычета налогов) даже в таком недещевом городе как НЙ можно нормально жить семье из 4-х человек, оплачивать аренду (не в самых дорогих, но нормальных локациях), питаться не в ресторанах, покупать одежду...в общем то, что в доинтернетную эпоху назвали "оплачивать биллы" и будет немного (+\-1-2 куе) оставаться. Это без медстраховки, ее хороший работодатель дает или компенсирует.
Во многих провинциальных локациях это огромные деньги, на которые можно жить с размахом. Но там одни расходы уйдут, другие добавятся. Например, в НЙ машина - зло, а в провинции без нее никуда.
Если - же еще и второй супруг будет работать, то даже минималка в 15 в час, на которую никто не работает, дает после вычета налогов примерно 2000 в месяц.
Як я розумію, головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
В умовному НЙ вся ця сума буде повністю йти на поточні витрати, щоб просто нормально жити, але економити на всіляких забаганках і розвагах, і еі про які заощадження взагалі мови немає.

"Якщо й другий буде працювати" - ну так чого він тільки в США працювати може, а в Україні прям обов'язково ні?


Я как-бы пытался дать понять что в США 30-40 долларов в час.
В Украине минималка - это то, ради чего не стоит проснуться, чтобы выключть будильник.
Минималка в США может покрыть рент или платеж до недавнего времени квартиры за примерно 300 куе.

Я в жодному разі не пропоную порівнювати мінімалки. Мова про конкретні цифри доходу. Що маючи в Україні 30-40 дол на годину, треба мати суттєву мотивацію, щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия. Да и возможность спокойно переехать под вопросом (не понятно на каком основании проситься). Поэтому я все-таки пока что больше к Испании склоняюсь. Там я хоть кучу инфы перечитал + жена уже пол года живет, и вроде как пока все нравится.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:29

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  slonomag написав:Посмотрите Java синьер (лет 10 опыта) или Ios developer тоже уровня синьера. Там чуток другой уровень зп чем ДОУ медиана где 90% веб кодеры с пхп/js и 3 годами опыта.

Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало. Рынок решает - мало специалистов - больше уровень ЗП. Много спецов - вордпрес, QA - меньший уровень ЗП. Ну еще и порог входа решает.
Ну а с доходом в 7 куе думаю и в Париже будет норм жить, тянуть не напрягаясь какую-нибудь ипотеку на 4 куе мес. и не отказывать себе в продуктах и ресторанах на 3 куе.


Не так вже їх і мало, це не якісь там унікали. Це десятки тисяч людей, і це тільки в ІТ.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:30

  phantom_systems написав:Лично мне предпочтительнее 95к в Штатах со старта в условном Нью-Йорке минус 25к в налоги и страховки, чем 60к в Дойчланде минус те же 25к в налоги и страховки, хотя знаю людей, которым наоборот. Каждому своё.

Айтішники - це взагалі цілком окремі люди, в т.ч. у плані еміграції. Якщо тобі 20 років, дупа горить так що код уві сні пишеш, то звичайно - пряма дорога у SF bay, палити себе в якомусь стартапі. Ну а там далі з віком або непильне місце у FAANG або частка інвестора.

А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:34

  slonomag написав:
  zerocool написав:Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Блин, ну вот это как раз на 100% обратное тому что говорит rjkz. Если его слушать то так все классно вроде, а Ваша точка зрения навевает совсем другие мысли. По Европе то я уже перечитал сотню форумов, имею представление, а по Америке без понятия.


Тут вже писали – нікого не слухайте, а їдьте туристом та поживіть хоча б пару місяців. Усі самі на місці зрозумієте.

Найважливіше – лежить душа чи ні. Я ще студентом збирався до Німеччини з багатьох логічних причин.
Але вже на стадії вивчення мови почало нудити від їхньої культури, ну а далі остаточно зрозумів, що країна не для мене, яка б там не була зарплата.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:04

  Faceless написав:щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна


Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).
У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.

І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.

Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)
Востаннє редагувалось zerocool в Сер 20 лип, 2022 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:А серйозним людям зі своїми проектами чи тим більше налагодженою удальонкою - взагалі не розумію навіщо до США чи Європи їхати. Є безліч теплих країн на вибір, а багато хто і в Україні-Польщі залишається.

И сидит 5 месяцев в 4 стенах чтобы в армию не забрали. Такое, на любителя. Ну и теплые страны это какие? Надо ведь выбирать чтобы цивилизация была, дети учились и тд. Это в 20 лет можно компашкой на шри-ланке какой-то зависнуть на пол года с ноутами и классно. А с семьей не такой уж большой выбор теплых стран с морем и норм цивилизацией. Турция - там турки (ничего личного против турков не имею, но все равно это другой мир для меня). Болгария застыла, такое впечатление что там и через 50 лет все тоже самое будет. Кипр/Греция чето в последнее время с Турцией ругаются, хочется все-таки как-то так чтобы в ближ 50 лет уже войну не увидеть. Латинская Америка вообще хз, все что знаю про них, это то что там есть джунгли :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 23:47

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:В Украине и в СШа разное представление о миллионерах.
Это не человек, который прикуривает от 100 долларовой купюры и есть салат из черной и красной икры заправленной Дом Периньоном.
Обычные люди, обычно с недвижимостью и/или хорошим счетом в банке.
Ездят на таких-же машинах как остальные, потому что это не является фетишем как в Украине.
По одежде миллионера от немиллионера тоже не отличишь.
Покупают продукты в таких-же магазинах.
Да, миллионеров очень много, но и миллион не воспринимается как нечто фантастическое.


Так вы наверное о тех миллионерах у которых наберется миллион usd если все продать и приплюсовать счет в банке.
А есть еще другой вид миллионеров, которые считаются таковыми с доходом в год от 1млн.
Если в НЙ есть тетрисы по 20млн за апартаменты, то первый вид миллионеров не смотрятся на фоне этих цен.
Вы специалист по штатам, может и знаете сколько там миллионеров второго вида.
В гермашке около 20 тыс. человек декларируют доход от 1 млн. евро в год.


Если честно, то из всех кого я знаю, несколько человек с доходом в диапазоне 300-400 куе в год. И есть несколько знакомых, у которых есть основания полагать доход выше, но сомневаюсь, что 1+млн. Может 600-700 куе.
Тут еще такая штука, что при доходе 400+ куе в год, все что выше уже слишком много съедает государство. А все мои знакомые - простые труженники, им эти сотни тысяч большим трудом даются.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 01:25

  slonomag написав:
  phantom_systems написав:В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно.

По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии. Деньги не считали. Ну и сейчас пару их проектов ведем. Такое впечатление что у них доллары на деревьях растут :) Хз почему так. Ну америкосы тоже норм. Да и в Европе голландцы например норм платят. Немцы жлобье конечно еще то. Вот даже не вспомню хоть 1 нормального, каждый за копейку готов был удавиться. Страшные люди.

Австралия классная страна, хотя и со своей спецификой. Хорошо платят, налоги вменяемые, образование-медицина на уровне, криминала мало. Не была бы она на таком отшибе, давно туда перебрался бы.

С немцами непросто сотрудничать, они и в быту на всём экономят. Да и вообще мозг по мелочам выносить любят. С англичанами и голландцами совсем другое дело.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 04:41

  phantom_systems написав:
  slonomag написав:
  phantom_systems написав:В Европе американскую айтишную медианную з/п в 95к ещё очень хорошо поискать нужно.

По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии. Деньги не считали. Ну и сейчас пару их проектов ведем. Такое впечатление что у них доллары на деревьях растут :) Хз почему так. Ну америкосы тоже норм. Да и в Европе голландцы например норм платят. Немцы жлобье конечно еще то. Вот даже не вспомню хоть 1 нормального, каждый за копейку готов был удавиться. Страшные люди.

Австралия классная страна, хотя и со своей спецификой. Хорошо платят, налоги вменяемые, образование-медицина на уровне, криминала мало. Не была бы она на таком отшибе, давно туда перебрался бы.

С немцами непросто сотрудничать, они и в быту на всём экономят. Да и вообще мозг по мелочам выносить любят. С англичанами и голландцами совсем другое дело.


В современном неспокойном мире, это может оказаться бесценным преимуществом.
В своем выборе, я руководствовался желанием быть разделенным с рашей океаном.
Поэтому рассматривал США и Канаду.
Австралия в моем понимании эмигрантских процессов схожа с Канадой, но если федеральные программы Экспресс-Энтри требуют средний балл по айлтс 6.0 и не менее 6.0 по каждой секции, то в Австралиии минималка 7.0
На ютубе было видео с инженером-энергетиком с украинской АЭС, который ...19!!!! раз сдавал айлтс ради эмиграции в Австралию.
rjkz
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