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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21

  phantom_systems написав:По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают
Примат
 
Повідомлень: 162
З нами з: 09.12.21
Подякував: 6 раз.
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