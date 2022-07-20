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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21

  phantom_systems написав:По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:06

  Примат написав:
  phantom_systems написав:По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают

Такм очень плохо, не едьте в Австралию.
https://nonews.co/directory/lists/citie ... lity-index
4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021.
BIGor
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