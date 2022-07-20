Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21
phantom_systems написав:
По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..
да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают
Примат
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:06
Примат написав: phantom_systems написав:
По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..
да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают
Такм очень плохо, не едьте в Австралию.
https://nonews.co/directory/lists/citie ... lity-index
4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021.
BIGor
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