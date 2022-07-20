Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант.
Варіанти приблизно ті самі, непрості, плюс Uniting For Ukraine - але там ліміт у 100к і тре шукати спонсора.
Наші люди і досі або в'їжджають туристами і потім мутять адвокатів, живуть десятиліттями в страху депортації, або їдуть "ілітою" з H-1B (теж нестабільно), DV-1 або навіть О-1/P-1.
Мільйон доларів зараз зовсім не то що років 30-40 тому. У загальних ассетах сім цифр набереться в багатьох пенсіонерів, які все життя працювали. З іншого боку, у США безперервно тане прошарок середнього класу та поступово вмирає американська мрія. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні. Це чиста демографія та статистика. Але зараз вам знов розкажуть про якусь тітку, і молодих айтішників із зарплатою 200к на сім'ю, ога.
Майже все виробництво перенесено до Китаю, одноразова уберономіка домінує, а мінімальна зарплата практично не зростає. Як ви вважаєте, чому взагалі змогли вибрати такого ідіота як Трамп? Тільки тому, що він пообіцяв це виправити, ну, ви в курсі чим скінчилося.
я так розумію, пан ліберальний соціаліст, за рівність, БЛМ, ЛГБТ, 150 гендерів, укалювання експерементальною жижою та інші лівако-комуняцькі проекти?
Faceless написав:щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна
Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок). У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.
І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.
Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)
а ще там "негрів лінчують". як щодо "крах долара"? а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР