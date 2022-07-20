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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 123124125126 Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21 phantom_systems написав: По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии.. По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают Примат Повідомлень: 162 З нами з: 09.12.21 Подякував: 6 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 11:06 Примат написав: phantom_systems написав: По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии.. По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают

Такм очень плохо, не едьте в Австралию.

https://nonews.co/directory/lists/citie ... lity-index

4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021. Такм очень плохо, не едьте в Австралию.4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021. BIGor

Повідомлень: 6387 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 12:08 zerocool написав: slonomag написав: Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант. Вот, ради чего все обсуждение и шло - вот честно, для меня это открытие. Никогда даже не смотрел в сторону Америки так как был уверен что там все сплошь и рядом миллионеры (ну не считая наркоманов которые под мостом спят), и поэтому нефиг туда даже соваться - будешь жить от зарплаты до зарплаты лет 5 минимум, а там если повезет, то мб чего-то и добьешься, и то не факт. Хотя вопрос выезда в Америку все равно остается открытым, помоему Америка ведь не открыла границы украинцам как та же Европа, типа приезжай кто хочет. Так что все равно пока не понятно как туда попасть, даже если рассматривать этот вариант.



Варіанти приблизно ті самі, непрості, плюс Uniting For Ukraine - але там ліміт у 100к і тре шукати спонсора.



Наші люди і досі або в'їжджають туристами і потім мутять адвокатів, живуть десятиліттями в страху депортації, або їдуть "ілітою" з H-1B (теж нестабільно), DV-1 або навіть О-1/P-1.



США – країна нерівності і до мігрантів це теж стосується. https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient



Мільйон доларів зараз зовсім не то що років 30-40 тому. У загальних ассетах сім цифр набереться в багатьох пенсіонерів, які все життя працювали.

З іншого боку, у США безперервно тане прошарок середнього класу та поступово вмирає американська мрія. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.

Це чиста демографія та статистика.

Але зараз вам знов розкажуть про якусь тітку, і молодих айтішників із зарплатою 200к на сім'ю, ога.



Майже все виробництво перенесено до Китаю, одноразова уберономіка домінує, а мінімальна зарплата практично не зростає. Як ви вважаєте, чому взагалі змогли вибрати такого ідіота як Трамп? Тільки тому, що він пообіцяв це виправити, ну, ви в курсі чим скінчилося. Варіанти приблизно ті самі, непрості, плюс Uniting For Ukraine - але там ліміт у 100к і тре шукати спонсора.Наші люди і досі або в'їжджають туристами і потім мутять адвокатів, живуть десятиліттями в страху депортації, або їдуть "ілітою" з H-1B (теж нестабільно), DV-1 або навіть О-1/P-1.Мільйон доларів зараз зовсім не то що років 30-40 тому. У загальних ассетах сім цифр набереться в багатьох пенсіонерів, які все життя працювали.З іншого боку, у США безперервно тане прошарок середнього класу та поступово вмирає американська мрія. Більшість молоді що випускається з хай скул - вже навряд чи заробить за життя хочаб на двоповерховий будинок, троє дітей та собаку, буде неспроможна сплатити навіть несерйозну операцію, або хоча б раз на пару років відпочивати в іншій країні.Це чиста демографія та статистика.Але зараз вам знов розкажуть про якусь тітку, і молодих айтішників із зарплатою 200к на сім'ю, ога.Майже все виробництво перенесено до Китаю, одноразова уберономіка домінує, а мінімальна зарплата практично не зростає. Як ви вважаєте, чому взагалі змогли вибрати такого ідіота як Трамп? Тільки тому, що він пообіцяв це виправити, ну, ви в курсі чим скінчилося.

я так розумію, пан ліберальний соціаліст, за рівність, БЛМ, ЛГБТ, 150 гендерів, укалювання експерементальною жижою та інші лівако-комуняцькі проекти? я так розумію, пан ліберальний соціаліст, за рівність, БЛМ, ЛГБТ, 150 гендерів, укалювання експерементальною жижою та інші лівако-комуняцькі проекти? flyman

Заблокований Повідомлень: 29224 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2511 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 12:13 zerocool написав: Faceless написав: щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна



Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).

У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.



І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.



Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)

а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР flyman

Заблокований Повідомлень: 29224 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2511 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 123124125126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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