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Faceless написав:щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна
Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок). У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.
І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.
Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)
а ще там "негрів лінчують". як щодо "крах долара"? а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
flyman написав:а ще там "негрів лінчують". як щодо "крах долара"? а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
ржунімагу, жарти за 300
Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет. Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.
Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.
Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
flyman написав:а ще там "негрів лінчують". як щодо "крах долара"? а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
ржунімагу, жарти за 300
Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет. Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.
Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.
Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
flyman написав:а ще там "негрів лінчують". як щодо "крах долара"? а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
ржунімагу, жарти за 300
Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет. Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.
Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.
Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
Жесть, ото лайно в голові...
Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.
Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.