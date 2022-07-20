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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21

  phantom_systems написав:По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:06

  Примат написав:
  phantom_systems написав:По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают

Такм очень плохо, не едьте в Австралию.
https://nonews.co/directory/lists/citie ... lity-index
4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:13

  zerocool написав:
  Faceless написав:щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна


Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).
У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.

І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.

Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)

а ще там "негрів лінчують".
як щодо "крах долара"?
а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:03

  flyman написав:а ще там "негрів лінчують".
як щодо "крах долара"?
а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300

Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.
Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.

Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.

Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:Населення зациклене на собі та величі своєї країни

Є трохи, але взагалі-то це обґрунтовано
  zerocool написав:всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть

По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська
  zerocool написав:І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво

Взагалі якісь казки
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:44

  Faceless написав:По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."

20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

  Faceless написав:
  zerocool написав:І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво

Взагалі якісь казки


Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:57

  zerocool написав:
  flyman написав:а ще там "негрів лінчують".
як щодо "крах долара"?
а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300

Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.
Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.

Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.

Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.

Жесть, ото лайно в голові...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:13

  BIGor написав:
  zerocool написав:
  flyman написав:а ще там "негрів лінчують".
як щодо "крах долара"?
а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300

Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.
Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.

Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.

Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.

Жесть, ото лайно в голові...

Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.

Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:24

  zerocool написав:Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.

Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.
BIGor
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