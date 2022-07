Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 123124125126 Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21 phantom_systems написав: По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии.. По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают Примат Повідомлень: 162 З нами з: 09.12.21 Подякував: 6 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 11:06 Примат написав: phantom_systems написав: По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии.. По разному. Мне вообще самые классные заказчики попадались из Австралии..

да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают да, там почти все ядовитые паучки и морские твари обитают

Такм очень плохо, не едьте в Австралию.

https://nonews.co/directory/lists/citie ... lity-index

4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021. Такм очень плохо, не едьте в Австралию.4 австралийских города в топ-10 рейтинге городов мира по качеству жизни 2021. BIGor

Повідомлень: 6389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 12:13 zerocool написав: Faceless написав: щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна



Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).

У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.



І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.



Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)

а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР flyman

Заблокований Повідомлень: 29222 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 15:03 flyman написав: а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300



Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.

Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.



Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.



Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. ржунімагу, жарти за 300Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. zerocool

Повідомлень: 286 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 15:11 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: Населення зациклене на собі та величі своєї країни Населення зациклене на собі та величі своєї країни

Є трохи, але взагалі-то це обґрунтовано

zerocool написав: всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть

По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська zerocool написав: І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво

Взагалі якісь казки Є трохи, але взагалі-то це обґрунтованоПо-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанськаВзагалі якісь казки Faceless

Модератор Повідомлень: 31805 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 15:44 Faceless написав: По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."



20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.



Faceless написав: zerocool написав: І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво

Взагалі якісь казки Взагалі якісь казки



Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни. "Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни. zerocool

Повідомлень: 286 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 15:57 zerocool написав: flyman написав: а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300



Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.

Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.



Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.



Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. ржунімагу, жарти за 300Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.

Жесть, ото лайно в голові... Жесть, ото лайно в голові... BIGor

Повідомлень: 6389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 16:13 BIGor написав: zerocool написав: flyman написав: а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300



Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.

Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.



Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.



Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. ржунімагу, жарти за 300Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.

Жесть, ото лайно в голові... Жесть, ото лайно в голові...

Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. zerocool

Повідомлень: 286 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 16:24 zerocool написав: Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США. Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США. BIGor

Повідомлень: 6389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 123124125126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 4 гостейМодератори: Faceless