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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:51

  BIGor написав:
  zerocool написав:Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.

Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.


У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).

Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:21

  zerocool написав:
  Faceless написав:По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."

20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.

В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.

Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%.
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