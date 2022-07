Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 124125126127 Додано: Сер 20 лип, 2022 16:51 BIGor написав: zerocool написав: Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США. Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.



У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).



Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. zerocool

Повідомлень: 287 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 17:21 zerocool написав: Faceless написав: По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."



20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.



В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.



Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%. Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%. phantom_systems

Повідомлень: 2148 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 19:23 zerocool написав: Faceless написав: щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна



Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).

У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.



І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.



Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)



Rjkz придет и скажет что это почти правда.

Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.

Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).

Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.

Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.

Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.

Что еще могу сказать.

Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.

Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.

Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.

Единственное что - на каких улицах?

Нью-Йорк огромный.

Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.

Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.

Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.

Там-же находился офис Билла Клинтона.

Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.

Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.

Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.

В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете. Rjkz придет и скажет что это почти правда.Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.Что еще могу сказать.Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.Единственное что - на каких улицах?Нью-Йорк огромный.Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.Там-же находился офис Билла Клинтона.Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете. rjkz

