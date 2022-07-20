zerocool написав: Faceless написав:
щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна
Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).
У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.
І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.
Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)
Rjkz придет и скажет что это почти правда.
Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.
Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).
Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.
Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.
Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.
Что еще могу сказать.
Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.
Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.
Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.
Единственное что - на каких улицах?
Нью-Йорк огромный.
Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.
Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.
Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.
Там-же находился офис Билла Клинтона.
Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.
Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.
Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.
В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете.