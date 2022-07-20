|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 20 лип, 2022 16:51
BIGor написав: zerocool написав:
Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.
Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.
Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.
У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).
Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 17:21
zerocool написав: Faceless написав:
По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська
"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."
20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.
Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.
В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.
Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2148
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 19:23
zerocool написав: Faceless написав:
щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна
Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).
У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.
І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.
Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)
Rjkz придет и скажет что это почти правда.
Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.
Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).
Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.
Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.
Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.
Что еще могу сказать.
Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.
Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.
Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.
Единственное что - на каких улицах?
Нью-Йорк огромный.
Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.
Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.
Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.
Там-же находился офис Билла Клинтона.
Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.
Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.
Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.
В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:15
zerocool написав: flyman написав:
а ще там "негрів лінчують".
як щодо "крах долара"?
а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР
ржунімагу, жарти за 300
Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.
Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.
Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.
Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
Расиянцы как раз ненавидят США.
Причем некоторые живут в США десятилетиями и поливают помоями.
Прям как зерокул. И рассказывают как хорошо на расее.
Зерокул хоть поступил согласно своему мировоззрению - свалил обратно.
Но когда чмо живет в НЙ и говорит, что "путин - молодец. Надо еще и Америку бомбить" - это мозг рака или рак мозга.
Американцы и вправду далеко редко выбираются - огромная страна, огромный выбор куда поехать и что смотреть. Леса, горы, пустыни, океаны, реки, озера, водопады. Еще есть Канада, куда тоже легко поехать как северный вариант Америки и Мексика - как южный. Еще есть Гаваи -кому хочется островов и Доминикана - заточенный под американских туристов курорт.
Пока это все изъездищь, посмотрищь - жизни не хватит.
А что вас так торкнуло?
Что американцы не едут пустить слюни на украинскую природу и фольклер?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:32
zerocool написав: Faceless написав:
По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська
"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."
20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.
Faceless написав: zerocool написав:
І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво
Взагалі якісь казки
Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни.
1. Язык - им повезло, что они носители Инглиша, который фактически язык международного общения. Что им надо выучить и для чего? Украинский? Тюркский? Суахили?
2.Не могут позволить? Это сильно! С кем вы в США общались? С бомжами в ЛА?
Все знакомые в очередной раз собираются на курорты - толпой в чатах обсуждают куда поехать. Для американцев это очень дешево. Я не совсем понимаю откуда у них столько отпусков. Нам-же рассказывали, что они работают не поднимая головы.
А они только в начале лета в Европу летали, а сейчас опять намыливаются. Весной в Доминикане были, зимой в Мексике, прошлым летом на Багамах, весной прошлого на Гаваях. Еще одни с ними собираются, только из Канады вернулись.
Кто-же эти мультимиллионеры, которые не вылазят с курортов?
А! Вот они - медсестра Кони-Айленд госпиталя и мейнтенер (квалифицированный рабочий) МТА (метро).
Наверное они все деньги на курорты тратят? Живут в коробке от холодильника под Бруклинским мостом?
Не! Опять мимо! 3 бедрум квартиру купили несколько лет назад. Год назад дом под флип, сейчас ремонт делают.
Что-ж такое?
В какой Америке вы были, что там одни бомжи? Может в Латинской?
Вас обманули! Это не США!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:38
zerocool написав: BIGor написав: zerocool написав:
ржунімагу, жарти за 300
Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.
Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.
Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.
Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.
Жесть, ото лайно в голові...
Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.
Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.
В эмигрантской тусовке?
Ну да, есть такое.
США - страна эмигрантов и НЙ - самый эмигрантский город.
Если американцы именно такие нищие как вы тут пишите, то радует, что я не среди таких нищебродов какие попались вам.
Хотя как вы поняли что они такие нищие? Они вам дали пароль и логин от банковского аккаунта?
Многие американцы ведут себя как нищеброды, но это не мешает им иметь на счету сотни тысяч/миллионы куе.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:45
phantom_systems написав: rjkz написав: phantom_systems написав:
Австралия классная страна, хотя и со своей спецификой. Хорошо платят, налоги вменяемые, образование-медицина на уровне, криминала мало. Не была бы она на таком отшибе, давно туда перебрался бы.
В современном неспокойном мире, это может оказаться бесценным преимуществом.
В своем выборе, я руководствовался желанием быть разделенным с рашей океаном.
Поэтому рассматривал США и Канаду.
Австралия в моем понимании эмигрантских процессов схожа с Канадой, но если федеральные программы Экспресс-Энтри требуют средний балл по айлтс 6.0 и не менее 6.0 по каждой секции, то в Австралиии минималка 7.0
На ютубе было видео с инженером-энергетиком с украинской АЭС, который ...19!!!! раз сдавал айлтс ради эмиграции в Австралию.
Возможно, так и есть. Чем дальше от сильных и беспокойных соседей, тем лучше. IELTS 7.0 для меня не проблема, CEFR C2 был ещё лет 10 назад, а это не ниже 8.0. Австралийский английский оч забавный, как акцент, так и слэнг, но всё же ближе к британскому, чем американскому, в отличие от канадского.
1.По хорошему завидую Вам.
2.Да уж.
У меня был преподаватель Инглиша из Австраллии, уроженец ЮК, отставной офицер флота ЕЕ Величества. Забавный Инглиш.
3. Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:56
zerocool написав: BIGor написав: zerocool написав:
Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.
Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.
Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.
У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).
Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.
Ога!
Это кони! Торты рошен. Просрочка полгода! Хожу по магазам, ругаюсь что просрочку продают, говорю - читайте, срок годности 72 часа.
Убирают.
Тут есть намного лучше торты. Но не американские.
Это у тебя от ностальгии кроме парашена ничего в горло не лезло?В США такой емкий рынок, что очень многие хотят в него влезть.
Мне вас жаль. Вам реально не повезло узнать США с хорошей стороны. А может и не хотелось? Может предубеждения? Вот руские с трапа самолета начинают рассказывать какая Америка не такая как расия. У вас что-то похожее.
Одно ватное, вы тоже что-то подобное. Как там в быту пиндосами американцев не именуете? Не удивлюсь.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13532
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7037 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|