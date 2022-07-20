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#<1 ... 124125126127 Додано: Сер 20 лип, 2022 16:51 BIGor написав: zerocool написав: Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США. Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.



У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).



Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. zerocool

Повідомлень: 287 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 17:21 zerocool написав: Faceless написав: По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."



20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.

Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.



В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.



Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%. Так fluently = свободно, почти native speaker. Там 60 лямов латиносов, не только мексов на Юго-Западе, но и кубинцев во Флориде и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Вот они и составляют эту 1/5 населения.В школах там тоже учат в основном испанский, 46% по статистике. Уверен, что латиносы в эти 46% не входят, они и так его знают. Французский 21%, но не особо напрягаются, так как практического применения почти нет. Там ещё немецкий 9%, итальянский 7%, далее китайский, японский и русский значатся.Правда, есть один большой нюанс. Изучение иностранных языков не является обязательным в американской школьной программе, поэтому 80% учеников вообще их игнорируют. Вышеприведённая статистика по оставшимся 20%. phantom_systems

Повідомлень: 2148 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 19:23 zerocool написав: Faceless написав: щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна щоб з тими ж доходами опинитися в НЙ. Так, цивілізація, безпека, перспективи дітям - але їх оцінка дуже суб'єктивна



Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).

У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.



І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.



Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда) Суб'єктивні? У недорогому районі НЙ ви скоріше сильно втратите в безпеці порівняно навіть із Троєщиною (ну хоча, зараз просто рай в порівнянні з 70-80, ок).У США в рази більше людей сидить у в'язницях, і вбивства з вогнепала зашкалюють. Звичайно див. вище про нерівність - у білому районі, де скрізь камери, де поліція з'являється за хвилину ще більш-менш, але чи хочете ви жити в резервації серед гетто? Мої знайомі так прикупили 2 поверховий будиночок недорого, там тільки на авто і назад, пішки за паркан краще не виходити особливо після заходу сонця. Я не перебільшую, сам якось прогулявся один раз по дурості.І побутовий расизм досі процвітає на всіх рівнях, у кіно ви цього не побачите, але як думаєте, чому були такі протести після Флойда? Я б точно не хотів, щоб мої діти виростали у такому середовищі.Звичайно зараз прийде rjkz і розповість, що це все неправда)



Rjkz придет и скажет что это почти правда.

Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.

Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).

Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.

Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.

Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.

Что еще могу сказать.

Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.

Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.

Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.

Единственное что - на каких улицах?

Нью-Йорк огромный.

Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.

Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.

Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.

Там-же находился офис Билла Клинтона.

Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.

Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.

Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.

В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете. Rjkz придет и скажет что это почти правда.Действительно, в НЙ сейчас вопрос преступности вышел на первый план.Фактически, это результат недолугого правления дебилазио (прошлый мэр НЙ).Новый мэр Адамс пытается как-то справиться с этим, но он в щекотливом положении - сам он афроамериканец, а большинство (более 80%) преступлений, связанных с наслилием, совершаются цветным населением, преимущественно темнокожим.Кроме того, последствием потакания фактически террористической организации БЛМ привели к тому, что попытки отменить беззалоговое освобождение провалились, потому что лидер блмщиков НЙ хоук ньюсом в прямом эфире заявил что в случае если это сделают, он гарантирует погромы, поджоги и насилие на улицах НЙ.Вопрос хождения нелегального оружия тоже имеет место быть.Что еще могу сказать.Конечно опасно и неприятно жить в городе с таким уровнем преступности.Но, надеюсь рано или поздно с этим разберутся. Не может такое быть долго.Теперь вот какой момент - сейчас Адамс пытается искоренить преступность в сабвее, что в принципе, понемногу удается. Но на улицах - жесть.Единственное что - на каких улицах?Нью-Йорк огромный.Бронкс (кроме Ривердейла) всегда и во все времена был криминальным районом.Верхний (то есть, северная часть)Манхеттен, где находится известный Гарлем, некоторые локации Бруклина и Квинса. Стейтен Айленд относительно спокойный спальник.Так вот, с начала 00-х я ни разу не был в Бронксе и проезжал на трейне Гарлем, не выходя. Хотя преступность там почти убрали до дебилазио. В верхнем Манхеттене так-же находится один из университетов Лиги Плюща. Коламбиа.Там-же находился офис Билла Клинтона.Так вот, в белых районах Бруклина, комфортно жить и крайм, связанный с насилием низкий. В нижнем Манхеттене и Мидтауне (централььная часть) -спокойно, это районы деловой и туристической активности.Никакой проблемы нет жить в белых пайонах и не лезть в локации, которые всем известны.Мне еще ркассказывали, что во все времена в китайских кварталах пропадали жители китайского происхождения. Но они живут по своим устоям. Ни заявлений в полицию ни расследований.Что там происходит - терра инкогнита.В целом, человеку, живущему и работающему в нормальных локациях, проблема только во время комьюта - с этим сейчас работают. Остальное - как на другой планете. rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 20:15 zerocool написав: flyman написав: а ще там "негрів лінчують".

як щодо "крах долара"?

а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР а ще там "негрів лінчують".як щодо "крах долара"?а ще в них демократії нема, а є безробіття, не те що в СРСР

ржунімагу, жарти за 300



Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.

Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.



Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.



Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. ржунімагу, жарти за 300Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.



Расиянцы как раз ненавидят США.

Причем некоторые живут в США десятилетиями и поливают помоями.

Прям как зерокул. И рассказывают как хорошо на расее.

Зерокул хоть поступил согласно своему мировоззрению - свалил обратно.

Но когда чмо живет в НЙ и говорит, что "путин - молодец. Надо еще и Америку бомбить" - это мозг рака или рак мозга.

Американцы и вправду далеко редко выбираются - огромная страна, огромный выбор куда поехать и что смотреть. Леса, горы, пустыни, океаны, реки, озера, водопады. Еще есть Канада, куда тоже легко поехать как северный вариант Америки и Мексика - как южный. Еще есть Гаваи -кому хочется островов и Доминикана - заточенный под американских туристов курорт.

Пока это все изъездищь, посмотрищь - жизни не хватит.

А что вас так торкнуло?

Что американцы не едут пустить слюни на украинскую природу и фольклер? Расиянцы как раз ненавидят США.Причем некоторые живут в США десятилетиями и поливают помоями.Прям как зерокул. И рассказывают как хорошо на расее.Зерокул хоть поступил согласно своему мировоззрению - свалил обратно.Но когда чмо живет в НЙ и говорит, что "путин - молодец. Надо еще и Америку бомбить" - это мозг рака или рак мозга.Американцы и вправду далеко редко выбираются - огромная страна, огромный выбор куда поехать и что смотреть. Леса, горы, пустыни, океаны, реки, озера, водопады. Еще есть Канада, куда тоже легко поехать как северный вариант Америки и Мексика - как южный. Еще есть Гаваи -кому хочется островов и Доминикана - заточенный под американских туристов курорт.Пока это все изъездищь, посмотрищь - жизни не хватит.А что вас так торкнуло?Что американцы не едут пустить слюни на украинскую природу и фольклер? rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 20:32 zerocool написав: Faceless написав: По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська По-перше, не їх, в ни "своєї" немає. Але майже всі знають бодай ще одну іншу мову, зазвичай це іспанська

"Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."



20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.



Faceless написав: zerocool написав: І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво

Взагалі якісь казки Взагалі якісь казки



Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни. "Just 1 in 5 Americans can speak another language fluently, which is far less than those in Europe, for example, more than half of whom are bilingual."20% це майже всі, ога. Якщо відняти звідси емігрантів та їхніх родин (так, іспанська це тому, що є десятки мільйонів мексів на півдні), то ще сумніша картина буде.Нє, ну з віком багато пенсіонерів починають їздити на накопичені. Але молодь переважно собі це дозволити не може, тому ідея відпустки – це кудись до іншого штату, але не до іншої країни.



1. Язык - им повезло, что они носители Инглиша, который фактически язык международного общения. Что им надо выучить и для чего? Украинский? Тюркский? Суахили?

2.Не могут позволить? Это сильно! С кем вы в США общались? С бомжами в ЛА?

Все знакомые в очередной раз собираются на курорты - толпой в чатах обсуждают куда поехать. Для американцев это очень дешево. Я не совсем понимаю откуда у них столько отпусков. Нам-же рассказывали, что они работают не поднимая головы.

А они только в начале лета в Европу летали, а сейчас опять намыливаются. Весной в Доминикане были, зимой в Мексике, прошлым летом на Багамах, весной прошлого на Гаваях. Еще одни с ними собираются, только из Канады вернулись.

Кто-же эти мультимиллионеры, которые не вылазят с курортов?

А! Вот они - медсестра Кони-Айленд госпиталя и мейнтенер (квалифицированный рабочий) МТА (метро).

Наверное они все деньги на курорты тратят? Живут в коробке от холодильника под Бруклинским мостом?

Не! Опять мимо! 3 бедрум квартиру купили несколько лет назад. Год назад дом под флип, сейчас ремонт делают.

Что-ж такое?

В какой Америке вы были, что там одни бомжи? Может в Латинской?

Вас обманули! Это не США! 1. Язык - им повезло, что они носители Инглиша, который фактически язык международного общения. Что им надо выучить и для чего? Украинский? Тюркский? Суахили?2.Не могут позволить? Это сильно! С кем вы в США общались? С бомжами в ЛА?Все знакомые в очередной раз собираются на курорты - толпой в чатах обсуждают куда поехать. Для американцев это очень дешево. Я не совсем понимаю откуда у них столько отпусков. Нам-же рассказывали, что они работают не поднимая головы.А они только в начале лета в Европу летали, а сейчас опять намыливаются. Весной в Доминикане были, зимой в Мексике, прошлым летом на Багамах, весной прошлого на Гаваях. Еще одни с ними собираются, только из Канады вернулись.Кто-же эти мультимиллионеры, которые не вылазят с курортов?А! Вот они - медсестра Кони-Айленд госпиталя и мейнтенер (квалифицированный рабочий) МТА (метро).Наверное они все деньги на курорты тратят? Живут в коробке от холодильника под Бруклинским мостом?Не! Опять мимо! 3 бедрум квартиру купили несколько лет назад. Год назад дом под флип, сейчас ремонт делают.Что-ж такое?В какой Америке вы были, что там одни бомжи? Может в Латинской?Вас обманули! Это не США! rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 20:38 zerocool написав: BIGor написав: zerocool написав: ржунімагу, жарти за 300



Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.

Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.



Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.



Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло. ржунімагу, жарти за 300Хоча не таке вже дурне порівняння, є така важлива річ, як менталітет.Так ось, ментальність американців набагато ближче до російської, ніж українців. І ті, й інші – прибульці, які відносно нещодавно освоюють величезну територію. На якій колись жили місцеві аборигени, але майже всіх їх винищили. Американець – це не етнічність, під нею дуже часто "мої предки ірландці/німці/кубинці", і суспільство досить атомізоване. І розпізнавання "чурок", тригери свій-чужий у них вбудовані на підсвідомому рівні.Населення зациклене на собі та величі своєї країни, всі мають вивчати їхню мову, але вони самі чужу – не хочуть. І їздити світом, вивчати інші країни їм нецікаво, навіщо якщо у нас так добре, і є багато місця.Чи підходить це вам - вирішуйте самі, ну недарма США так люблять російськомовні. Можна сказати, Америка це расія у якої вийшло.

Жесть, ото лайно в голові... Жесть, ото лайно в голові...

Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.



В эмигрантской тусовке?

Ну да, есть такое.

США - страна эмигрантов и НЙ - самый эмигрантский город.

Если американцы именно такие нищие как вы тут пишите, то радует, что я не среди таких нищебродов какие попались вам.

Хотя как вы поняли что они такие нищие? Они вам дали пароль и логин от банковского аккаунта?

Многие американцы ведут себя как нищеброды, но это не мешает им иметь на счету сотни тысяч/миллионы куе. В эмигрантской тусовке?Ну да, есть такое.США - страна эмигрантов и НЙ - самый эмигрантский город.Если американцы именно такие нищие как вы тут пишите, то радует, что я не среди таких нищебродов какие попались вам.Хотя как вы поняли что они такие нищие? Они вам дали пароль и логин от банковского аккаунта?Многие американцы ведут себя как нищеброды, но это не мешает им иметь на счету сотни тысяч/миллионы куе. rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 20:45 phantom_systems написав: rjkz написав: phantom_systems написав: Австралия классная страна, хотя и со своей спецификой. Хорошо платят, налоги вменяемые, образование-медицина на уровне, криминала мало. Не была бы она на таком отшибе, давно туда перебрался бы.

Австралия классная страна, хотя и со своей спецификой. Хорошо платят, налоги вменяемые, образование-медицина на уровне, криминала мало.



В современном неспокойном мире, это может оказаться бесценным преимуществом.

В своем выборе, я руководствовался желанием быть разделенным с рашей океаном.

Поэтому рассматривал США и Канаду.

Австралия в моем понимании эмигрантских процессов схожа с Канадой, но если федеральные программы Экспресс-Энтри требуют средний балл по айлтс 6.0 и не менее 6.0 по каждой секции, то в Австралиии минималка 7.0

На ютубе было видео с инженером-энергетиком с украинской АЭС, который ...19!!!! раз сдавал айлтс ради эмиграции в Австралию. В современном неспокойном мире, это может оказаться бесценным преимуществом.В своем выборе, я руководствовался желанием быть разделенным с рашей океаном.Поэтому рассматривал США и Канаду.Австралия в моем понимании эмигрантских процессов схожа с Канадой, но если федеральные программы Экспресс-Энтри требуют средний балл по айлтс 6.0 и не менее 6.0 по каждой секции, то в Австралиии минималка 7.0На ютубе было видео с инженером-энергетиком с украинской АЭС, который ...19!!!! раз сдавал айлтс ради эмиграции в Австралию.

Возможно, так и есть. Чем дальше от сильных и беспокойных соседей, тем лучше. IELTS 7.0 для меня не проблема, CEFR C2 был ещё лет 10 назад, а это не ниже 8.0. Австралийский английский оч забавный, как акцент, так и слэнг, но всё же ближе к британскому, чем американскому, в отличие от канадского. Возможно, так и есть. Чем дальше от сильных и беспокойных соседей, тем лучше. IELTS 7.0 для меня не проблема, CEFR C2 был ещё лет 10 назад, а это не ниже 8.0. Австралийский английский оч забавный, как акцент, так и слэнг, но всё же ближе к британскому, чем американскому, в отличие от канадского.

1.По хорошему завидую Вам.

2.Да уж.

У меня был преподаватель Инглиша из Австраллии, уроженец ЮК, отставной офицер флота ЕЕ Величества. Забавный Инглиш.

3. Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами. 1.По хорошему завидую Вам.2.Да уж.У меня был преподаватель Инглиша из Австраллии, уроженец ЮК, отставной офицер флота ЕЕ Величества. Забавный Инглиш.3. Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами. rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 20:56 zerocool написав: BIGor написав: zerocool написав: Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.



Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут. Ліл,приємно чути від того, хто має за сенс життя 13 айфон.Я там реально багато пожив і все це побачив особисто, саме серед справжніх американців, а не в емігрантській тусовочці, як деякі тут.

Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США. Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.



У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).



Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.



Ога!

Это кони! Торты рошен. Просрочка полгода! Хожу по магазам, ругаюсь что просрочку продают, говорю - читайте, срок годности 72 часа.

Убирают.

Тут есть намного лучше торты. Но не американские.



Это у тебя от ностальгии кроме парашена ничего в горло не лезло?В США такой емкий рынок, что очень многие хотят в него влезть.



Мне вас жаль. Вам реально не повезло узнать США с хорошей стороны. А может и не хотелось? Может предубеждения? Вот руские с трапа самолета начинают рассказывать какая Америка не такая как расия. У вас что-то похожее.

Одно ватное, вы тоже что-то подобное. Как там в быту пиндосами американцев не именуете? Не удивлюсь. Ога!Это кони! Торты рошен. Просрочка полгода! Хожу по магазам, ругаюсь что просрочку продают, говорю - читайте, срок годности 72 часа.Убирают.Тут есть намного лучше торты. Но не американские.Это у тебя от ностальгии кроме парашена ничего в горло не лезло?В США такой емкий рынок, что очень многие хотят в него влезть.Мне вас жаль. Вам реально не повезло узнать США с хорошей стороны. А может и не хотелось? Может предубеждения? Вот руские с трапа самолета начинают рассказывать какая Америка не такая как расия. У вас что-то похожее.Одно ватное, вы тоже что-то подобное. Как там в быту пиндосами американцев не именуете? Не удивлюсь. rjkz

Повідомлень: 13532 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7037 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 124125126127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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