rjkz написав:
Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.
От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.
От Техаса какой-то чел - "шум моря".
Но мне простительно, начать с нуля в 40+.
Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже.
Жити в США і не розуміти техаський акцент, ну все як я й казав – емігрантська резервація. НЙ це і не америка за великим рахунком, нью-йоркців інші недолюблюють, стільки анекдотів про них. Ви хоч поїздите по різних штатах, подивіться, як люди живуть.
А то знаю таких київських експатів, які сидять тільки в центальних пабах і теж думають, що українці всі по три мови знають і в багатьох країнах побували.
Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.
Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.
Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.
Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.
Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.
Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.
Кто в Киеве был на мюзикле?
Все мімо і мімо, ну буває. Не їв я рошена в америці, і ностальгії ніякої, навіть не пам'ятаю чи особисто бачив у магазинах, просто знаю що він там є.
Якщо МТ із Сандрою для вас культура, ну в принципі зрозуміло все. Є ще у Лас-Вегасі гарні концерти, або є Дісней Ворлд, рекомендую, вам зайде. Це реально веселіше за київську оперу.
По культурі я порівнював насамперед із Європою (десь включаючи Україну), ну нема в США такої архітектури та культурних традицій, музеїв рівня Лувру, доводиться слухати Сандру та ходити на Фроузен. Нью-Йорк - одне з найдавніших міст країни, але навіть болотна москва його старше десь на півтисячі років.
Ну, чесно, американські музеї – це сміх, де форма обганяє зміст. Вони програють європейським повністю як за історичними так і contemporary/postmodern.
І ви хоч розумієте різницю між гастролями та місцевими? А то й до саудитів багато чого цікавого приїжджає.
Знову таки – не плутайте Америку та НЙ, який відсоток із нелюбимих вами техасців бував у Карнегі Хол, як думаєте?
І цим абсолютно на всіх рівнях просякнуто, дві третини американців до коледжу не ходили і книжки не читають.
Не, звичайно вони не тупі, просто інші, і на зовсім інші цінності в житті орієнтовані. Насамперед фінансові та так званий "успіх", все як цей форум любить.