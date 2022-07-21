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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Сер 20 лип, 2022 23:03
rjkz написав:
Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами.
Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.
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BIGor
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Додано: Сер 20 лип, 2022 23:57
Faceless написав: zerocool написав: BIGor написав:
Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.
У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).
Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.
А цікаво по культурі. Топ музикантів у всіх можливих жанрах - США, безліч фестивалів, регулярні концертні тури і т п.
Театри, філармонії - явно більше, ніж у нас.
Художні виставки на всі смаки, навіть збочені.
Музеїв гоч греблю гати, і вони вельми багаті.
Чого саме там не вистачає по культурі?
Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.
Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.
Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.
Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.
Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.
Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.
Кто в Киеве был на мюзикле?
В Киеве вообще это есть?
В свое время меня родители таскали в Оперный театр.
Почему-то было скучно.
Вот мюзикл - это в обшем-то опера, но совершенно другого свойства.
В общем, будете на Бродвее - сходите, скажем на Фроузен. (на второй не попал - ковид начался).
Я и в Киеве в музеях был и в турпоездки когда ездил, тоже лазил.
Но нй-ские музеи просто с ног сносят. Это точно что аналогов не имеет.
А зерокул свое несет и несет.
такое ощущение, что реинкарнация задорного.
"Американцы тупыыые"(с).
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Додано: Чет 21 лип, 2022 00:02
BIGor написав: rjkz написав:
Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами.
Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.
Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.
От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.
От Техаса какой-то чел - "шум моря".
Но мне простительно, начать с нуля в 40+.
Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 00:42
rjkz написав:
Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.
От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.
От Техаса какой-то чел - "шум моря".
Но мне простительно, начать с нуля в 40+.
Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже.
Жити в США і не розуміти техаський акцент, ну все як я й казав – емігрантська резервація. НЙ це і не америка за великим рахунком, нью-йоркців інші недолюблюють, стільки анекдотів про них. Ви хоч поїздите по різних штатах, подивіться, як люди живуть.
А то знаю таких київських експатів, які сидять тільки в центальних пабах і теж думають, що українці всі по три мови знають і в багатьох країнах побували.
Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.
Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.
Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.
Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.
Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.
Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.
Кто в Киеве был на мюзикле?
Все мімо і мімо, ну буває. Не їв я рошена в америці, і ностальгії ніякої, навіть не пам'ятаю чи особисто бачив у магазинах, просто знаю що він там є.
Якщо МТ із Сандрою для вас культура, ну в принципі зрозуміло все. Є ще у Лас-Вегасі гарні концерти, або є Дісней Ворлд, рекомендую, вам зайде. Це реально веселіше за київську оперу.
По культурі я порівнював насамперед із Європою (десь включаючи Україну), ну нема в США такої архітектури та культурних традицій, музеїв рівня Лувру, доводиться слухати Сандру та ходити на Фроузен. Нью-Йорк - одне з найдавніших міст країни, але навіть болотна москва його старше десь на півтисячі років.
Ну, чесно, американські музеї – це сміх, де форма обганяє зміст. Вони програють європейським повністю як за історичними так і contemporary/postmodern.
І ви хоч розумієте різницю між гастролями та місцевими? А то й до саудитів багато чого цікавого приїжджає.
Знову таки – не плутайте Америку та НЙ, який відсоток із нелюбимих вами техасців бував у Карнегі Хол, як думаєте?
І цим абсолютно на всіх рівнях просякнуто, дві третини американців до коледжу не ходили і книжки не читають.
Не, звичайно вони не тупі, просто інші, і на зовсім інші цінності в житті орієнтовані. Насамперед фінансові та так званий "успіх", все як цей форум любить.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 02:51
BIGor написав: rjkz написав:
Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами.
Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.
Южан тяжеловато понимать с непривычки. Там и произношение, и грамматика специфическая. К американским сериалам тоже со временем привыкаешь, хотя после английских лексика кажется примитивной и безграмотной. Ну, это такое. Не напрягаются они. Take it easy. Who cares?
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