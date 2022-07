Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 125126127128 Додано: Сер 20 лип, 2022 23:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами.

Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть. Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть. BIGor

Повідомлень: 6390 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1377 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 23:57 Faceless написав: zerocool написав: BIGor написав: Та вже всі зрозуміли, чого у вас не вийшло - дорога їжа в США.



У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).



Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно. У мене якраз усе "вийшло". І їжа в США дешева, ніколи не говорив, що вона дорога - просто переважно вона лайно якщо це не локальні магазинчики в НЙ (там хоч торти Рошен, все що хочте).Просто у багатьох тут потреби обмежуються самим низом піраміди, їм цілком можна в США. Я тому і не розписую докладніше по культурі, наприклад - не дійде, ну вам це і не потрібно.



А цікаво по культурі. Топ музикантів у всіх можливих жанрах - США, безліч фестивалів, регулярні концертні тури і т п.

Театри, філармонії - явно більше, ніж у нас.

Художні виставки на всі смаки, навіть збочені.

Музеїв гоч греблю гати, і вони вельми багаті.

Чого саме там не вистачає по культурі? А цікаво по культурі. Топ музикантів у всіх можливих жанрах - США, безліч фестивалів, регулярні концертні тури і т п.Театри, філармонії - явно більше, ніж у нас.Художні виставки на всі смаки, навіть збочені.Музеїв гоч греблю гати, і вони вельми багаті.Чого саме там не вистачає по культурі?



Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.

Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.

Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.

Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.

Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.

Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.

Кто в Киеве был на мюзикле?

В Киеве вообще это есть?

В свое время меня родители таскали в Оперный театр.

Почему-то было скучно.

Вот мюзикл - это в обшем-то опера, но совершенно другого свойства.

В общем, будете на Бродвее - сходите, скажем на Фроузен. (на второй не попал - ковид начался).

Я и в Киеве в музеях был и в турпоездки когда ездил, тоже лазил.

Но нй-ские музеи просто с ног сносят. Это точно что аналогов не имеет.

А зерокул свое несет и несет.

такое ощущение, что реинкарнация задорного.

"Американцы тупыыые"(с). Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.Кто в Киеве был на мюзикле?В Киеве вообще это есть?В свое время меня родители таскали в Оперный театр.Почему-то было скучно.Вот мюзикл - это в обшем-то опера, но совершенно другого свойства.В общем, будете на Бродвее - сходите, скажем на Фроузен. (на второй не попал - ковид начался).Я и в Киеве в музеях был и в турпоездки когда ездил, тоже лазил.Но нй-ские музеи просто с ног сносят. Это точно что аналогов не имеет.А зерокул свое несет и несет.такое ощущение, что реинкарнация задорного."Американцы тупыыые"(с). rjkz

Повідомлень: 13534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7038 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лип, 2022 00:02 BIGor написав: rjkz написав: Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами. Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.

Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть. Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.



Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.

От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.

От Техаса какой-то чел - "шум моря".

Но мне простительно, начать с нуля в 40+.

Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа. От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно. От Техаса какой-то чел - "шум моря". Но мне простительно, начать с нуля в 40+. Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже. rjkz

Повідомлень: 13534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7038 раз. Подякували: 4087 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лип, 2022 00:42 rjkz написав: Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.

От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.

От Техаса какой-то чел - "шум моря".

Но мне простительно, начать с нуля в 40+.

Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже. Я смотрел слушания в Палате Представителей касательно импичмента Трампа.От НЙ женщина выступала - %% 80 было понятно.От Техаса какой-то чел - "шум моря".Но мне простительно, начать с нуля в 40+.Вот дети уже контент не на Инглище и не потребляют уже.



Жити в США і не розуміти техаський акцент, ну все як я й казав – емігрантська резервація. НЙ це і не америка за великим рахунком, нью-йоркців інші недолюблюють, стільки анекдотів про них. Ви хоч поїздите по різних штатах, подивіться, як люди живуть.

А то знаю таких київських експатів, які сидять тільки в центальних пабах і теж думають, що українці всі по три мови знають і в багатьох країнах побували.





Такое впечатление, что зерокула или вместо США куда-то в фавеллы Бразилии завезли или реднеки на ферме цепью приковали и он оттуда еле сбежал.

Ну такую откровенную пургу несет, что дух захватывает.

Мало того, что абсолютно все жанры музыки не только представлены в США так и все исполнители мирового уровня периодически делают гастроли по США.

Хоть классической хоть рок хоть поп музыки.

Сейчас совместное турне Модерн Токинг и Сандры рекламируют из каждого тостера.

Исполнители классической музыки такой величины в Карнеги Холл приезжают.

Кто в Киеве был на мюзикле?



Все мімо і мімо, ну буває. Не їв я рошена в америці, і ностальгії ніякої, навіть не пам'ятаю чи особисто бачив у магазинах, просто знаю що він там є.



Якщо МТ із Сандрою для вас культура, ну в принципі зрозуміло все. Є ще у Лас-Вегасі гарні концерти, або є Дісней Ворлд, рекомендую, вам зайде. Це реально веселіше за київську оперу.



По культурі я порівнював насамперед із Європою (десь включаючи Україну), ну нема в США такої архітектури та культурних традицій, музеїв рівня Лувру, доводиться слухати Сандру та ходити на Фроузен. Нью-Йорк - одне з найдавніших міст країни, але навіть болотна москва його старше десь на півтисячі років.

Ну, чесно, американські музеї – це сміх, де форма обганяє зміст. Вони програють європейським повністю як за історичними так і contemporary/postmodern.



І ви хоч розумієте різницю між гастролями та місцевими? А то й до саудитів багато чого цікавого приїжджає.

Знову таки – не плутайте Америку та НЙ, який відсоток із нелюбимих вами техасців бував у Карнегі Хол, як думаєте?



І цим абсолютно на всіх рівнях просякнуто, дві третини американців до коледжу не ходили і книжки не читають.

Жити в США і не розуміти техаський акцент, ну все як я й казав – емігрантська резервація. НЙ це і не америка за великим рахунком, нью-йоркців інші недолюблюють, стільки анекдотів про них. Ви хоч поїздите по різних штатах, подивіться, як люди живуть. А то знаю таких київських експатів, які сидять тільки в центальних пабах і теж думають, що українці всі по три мови знають і в багатьох країнах побували. Все мімо і мімо, ну буває. Не їв я рошена в америці, і ностальгії ніякої, навіть не пам'ятаю чи особисто бачив у магазинах, просто знаю що він там є. Якщо МТ із Сандрою для вас культура, ну в принципі зрозуміло все. Є ще у Лас-Вегасі гарні концерти, або є Дісней Ворлд, рекомендую, вам зайде. Це реально веселіше за київську оперу. По культурі я порівнював насамперед із Європою (десь включаючи Україну), ну нема в США такої архітектури та культурних традицій, музеїв рівня Лувру, доводиться слухати Сандру та ходити на Фроузен. Нью-Йорк - одне з найдавніших міст країни, але навіть болотна москва його старше десь на півтисячі років. Ну, чесно, американські музеї – це сміх, де форма обганяє зміст. Вони програють європейським повністю як за історичними так і contemporary/postmodern. І ви хоч розумієте різницю між гастролями та місцевими? А то й до саудитів багато чого цікавого приїжджає. Знову таки – не плутайте Америку та НЙ, який відсоток із нелюбимих вами техасців бував у Карнегі Хол, як думаєте? І цим абсолютно на всіх рівнях просякнуто, дві третини американців до коледжу не ходили і книжки не читають. Не, звичайно вони не тупі, просто інші, і на зовсім інші цінності в житті орієнтовані. Насамперед фінансові та так званий "успіх", все як цей форум любить. zerocool

Повідомлень: 288 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лип, 2022 02:51 BIGor написав: rjkz написав: Для жизни так много Инглиш не требуется. Моя грамматика в США не востребована. При презент перфект у некоторых американцев понималка перестает работать, приходится на паст симпл переходить. Правда, это большей частью не очень образованные люди, но рожденные в США и некоторые даже не родителями-эмигрантами. Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.

Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть. Помню к нам в школу приезжали американцы. Всех было понятно кроме техасца. Да и к слову, американские сериалы тяжковато смотреть.

Южан тяжеловато понимать с непривычки. Там и произношение, и грамматика специфическая. К американским сериалам тоже со временем привыкаешь, хотя после английских лексика кажется примитивной и безграмотной. Ну, это такое. Не напрягаются они. Take it easy. Who cares? phantom_systems

