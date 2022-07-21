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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:11

Re: Еміграція, заробітчанство

А може, Аляска? Не вивчав що там за програма але вони навіть за авіаквитки платять


https://www.alaskasnewssource.com/2022/ ... -refugees/
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:15

Re: Еміграція, заробітчанство

А в Німеччині корочє добре тільки якщо ти ЛГБТ, ну чи з котом.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrai ... a-62523247

Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну

За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.


Це вони ще до школи не пішли просто.
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