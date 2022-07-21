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Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
rjkz написав: Учитель музыки моей прабабушки - Леонтович. Скорей всего вы никогда не слышали о нем. Но это САМЫЙ известный украинский композитор. Его Щедрик весь мир знаем как Carol of the bells, ...да собственно, извольте, может где-то слышали:
Ох, ну це ви мені повідомляєте, людині що можна сказати кращі роки витратила на консерваторії, і що на слух відрізнить Мацуєва від Аргеріх. Історію Carol of the bells я до речі американцям розповідав, їх не дуже вразило, можливо тому, що в країні мігрантів і так усе чиєсь, запозичене і перероблене. Складно сказати, що таке справжня американська культура, ну крім реднеківської.
А ось наприклад француз легко відрізнить музику чи вино Старого світу від Нового, і взагалі справжнісінькі європейці давно мають комплекс повноцінності перед цими галасливими чурбанами омериканськими. Україна звичайно сильно пошкоджена совком, але фактично культурний шар теж у десятки разів товщий.
Пора закрити цю тему і не метати тут дарма,
Так не метайте тут дармО на вентилятор про США и я не буду отвечать. Ато вы уже договорились до того, что хуже США и параши стран на Земле нет. Я не согласен по поводу США. Замечательная страна хоть и со своими проблемами и недостатками. А у кого их нет?
Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
Це вони ще до школи не пішли просто.
Все это лапша. Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.