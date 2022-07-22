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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:11

Re: Еміграція, заробітчанство

А може, Аляска? Не вивчав що там за програма але вони навіть за авіаквитки платять


https://www.alaskasnewssource.com/2022/ ... -refugees/
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:15

Re: Еміграція, заробітчанство

А в Німеччині корочє добре тільки якщо ти ЛГБТ, ну чи з котом.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrai ... a-62523247

Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну

За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.


Це вони ще до школи не пішли просто.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:10

  zerocool написав:А в Німеччині корочє добре тільки якщо ти ЛГБТ, ну чи з котом.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrai ... a-62523247

Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну

За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.


Це вони ще до школи не пішли просто.

Каша в голові у тебе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:59

  zerocool написав:
  rjkz написав: Учитель музыки моей прабабушки - Леонтович.
Скорей всего вы никогда не слышали о нем. Но это САМЫЙ известный украинский композитор. Его Щедрик весь мир знаем как Carol of the bells, ...да собственно, извольте, может где-то слышали:

Ох, ну це ви мені повідомляєте, людині що можна сказати кращі роки витратила на консерваторії, і що на слух відрізнить Мацуєва від Аргеріх.
Історію Carol of the bells я до речі американцям розповідав, їх не дуже вразило, можливо тому, що в країні мігрантів і так усе чиєсь, запозичене і перероблене. Складно сказати, що таке справжня американська культура, ну крім реднеківської.

А ось наприклад француз легко відрізнить музику чи вино Старого світу від Нового, і взагалі справжнісінькі європейці давно мають комплекс повноцінності перед цими галасливими чурбанами омериканськими. Україна звичайно сильно пошкоджена совком, але фактично культурний шар теж у десятки разів товщий.

Пора закрити цю тему і не метати тут дарма,


Так не метайте тут дармО на вентилятор про США и я не буду отвечать.
Ато вы уже договорились до того, что хуже США и параши стран на Земле нет.
Я не согласен по поводу США. Замечательная страна хоть и со своими проблемами и недостатками.
А у кого их нет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:05

  zerocool написав:А в Німеччині корочє добре тільки якщо ти ЛГБТ, ну чи з котом.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrai ... a-62523247

Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну

За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.


Це вони ще до школи не пішли просто.

Все это лапша.
Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:33

rjkz
Николай, так вы точно собираетесь на Хетфилда и Ко?
Моё предложение посетить пораньше другой концерт - как? Там будет весьма и весьма, поверьте
Это даже круче «Каннибалов»
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:21

  барабашов написав:rjkz
Николай, так вы точно собираетесь на Хетфилда и Ко?
Моё предложение посетить пораньше другой концерт - как? Там будет весьма и весьма, поверьте
Это даже круче «Каннибалов»

ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:16

  antey1969 написав:Все это лапша.
Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.

Главное - это работа в Дойчленде, социал то 6 месяцев. И в комнатке на несколько человек ещё и детей разместить, удобно наверное. В Праге все тернопольские с детьми не скрывали что социал "всё" и они "всё", хотя виза на год :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:00

  stm написав:
  antey1969 написав:Все это лапша.
Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.

Главное - это работа в Дойчленде, социал то 6 месяцев. И в комнатке на несколько человек ещё и детей разместить, удобно наверное. В Праге все тернопольские с детьми не скрывали что социал "всё" и они "всё", хотя виза на год :)

Интересно, с чего это вы вдруг взяли, что социал в Германии на 6 месяцев? И о комнатках на семью из пяти человек?
Родной голубой экран просветил?)))
Чистый социал в Германии был до конца мая. Сейчас переводят в Джобцентр.
Джобцентр не трогает никого, пока не получат пластик (внж). Дальше на выбор - либо неквалифицированная работа по 10-12 евро в час, либо учить язык. Дети в обязательном порядке идут в немецкие школы(с этим вообще строго, права детей на образование не могут быть нарушены).
95+% наших выбирают язык. То есть, еще от шести-девяти месяцев на пособии от начала языковых курсов. Далее - по результатам сдачи языковых тестов и в зависимости от специальности. Медики и учителя однозначно пойдут дальше учиться на В2. Инженерные специальности - большинство В1, остальные с вышкой пока под вопросом.
По поводу нескольких взрослых в одной комнате+дети. Такого нет в принципе, разве что в лагерях на период сортировки.
Взрослых бы еще могли свалить в кучу, но вот вместе с детьми - ни за что. С этим в Дойчланде строго. Социал никогда не подпишет разрешение семье на такую скудную жилплощадь, а уж о двух-трех семьях можно даже не заикаться.
У тех умников, кто сходу ломанулся в Баварию, таки большие проблемы с жильем, так как аренда там редкая и дорогая, да и социальные выплаты ее там полностью не покрывают.
Те же, кто поумнее и без понтов, сразу направились в райцентры Восточной Германии. Там социала хватает на все с избытком. Потом, подучив язык, можно искать работу и выдвигаться дальше.
Это, так сказать, самые свежие и подробные вести с немецких полей.
Кстати, пока суть да дело, с первого октября минималка в Дойчланде планово повысится до 12 евро в час, т. е. сразу на 20%.
antey1969
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