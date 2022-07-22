Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
rjkz написав: Учитель музыки моей прабабушки - Леонтович. Скорей всего вы никогда не слышали о нем. Но это САМЫЙ известный украинский композитор. Его Щедрик весь мир знаем как Carol of the bells, ...да собственно, извольте, может где-то слышали:
Ох, ну це ви мені повідомляєте, людині що можна сказати кращі роки витратила на консерваторії, і що на слух відрізнить Мацуєва від Аргеріх. Історію Carol of the bells я до речі американцям розповідав, їх не дуже вразило, можливо тому, що в країні мігрантів і так усе чиєсь, запозичене і перероблене. Складно сказати, що таке справжня американська культура, ну крім реднеківської.
А ось наприклад француз легко відрізнить музику чи вино Старого світу від Нового, і взагалі справжнісінькі європейці давно мають комплекс повноцінності перед цими галасливими чурбанами омериканськими. Україна звичайно сильно пошкоджена совком, але фактично культурний шар теж у десятки разів товщий.
Пора закрити цю тему і не метати тут дарма,
Так не метайте тут дармО на вентилятор про США и я не буду отвечать. Ато вы уже договорились до того, что хуже США и параши стран на Земле нет. Я не согласен по поводу США. Замечательная страна хоть и со своими проблемами и недостатками. А у кого их нет?
Більшість мешканців готелю хочуть повернутися в Україну
За словами дівчини, більшість українців, які розмістилися в кельнському готелі, планують повернутися до України за першої ж нагоди. "Спочатку ми думали повернутися в травні, тепер сподіваємося, що восени. Все залежатиме від ситуації - жити на пороховій діжці в Сумах нам, якщо чесно, страшно: будь-яка ракета може прилетіти будь-якої миті і в кожну точку міста. Ми хотіли б повернутися якнайшвидше, але мама не наважується наражати на небезпеку моїх молодших братів", - зізнається Анастасія.
Це вони ще до школи не пішли просто.
Все это лапша. Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.
antey1969 написав:Все это лапша. Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.
Главное - это работа в Дойчленде, социал то 6 месяцев. И в комнатке на несколько человек ещё и детей разместить, удобно наверное. В Праге все тернопольские с детьми не скрывали что социал "всё" и они "всё", хотя виза на год
antey1969 написав:Все это лапша. Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.
Главное - это работа в Дойчленде, социал то 6 месяцев. И в комнатке на несколько человек ещё и детей разместить, удобно наверное. В Праге все тернопольские с детьми не скрывали что социал "всё" и они "всё", хотя виза на год
Интересно, с чего это вы вдруг взяли, что социал в Германии на 6 месяцев? И о комнатках на семью из пяти человек? Родной голубой экран просветил?))) Чистый социал в Германии был до конца мая. Сейчас переводят в Джобцентр. Джобцентр не трогает никого, пока не получат пластик (внж). Дальше на выбор - либо неквалифицированная работа по 10-12 евро в час, либо учить язык. Дети в обязательном порядке идут в немецкие школы(с этим вообще строго, права детей на образование не могут быть нарушены). 95+% наших выбирают язык. То есть, еще от шести-девяти месяцев на пособии от начала языковых курсов. Далее - по результатам сдачи языковых тестов и в зависимости от специальности. Медики и учителя однозначно пойдут дальше учиться на В2. Инженерные специальности - большинство В1, остальные с вышкой пока под вопросом. По поводу нескольких взрослых в одной комнате+дети. Такого нет в принципе, разве что в лагерях на период сортировки. Взрослых бы еще могли свалить в кучу, но вот вместе с детьми - ни за что. С этим в Дойчланде строго. Социал никогда не подпишет разрешение семье на такую скудную жилплощадь, а уж о двух-трех семьях можно даже не заикаться. У тех умников, кто сходу ломанулся в Баварию, таки большие проблемы с жильем, так как аренда там редкая и дорогая, да и социальные выплаты ее там полностью не покрывают. Те же, кто поумнее и без понтов, сразу направились в райцентры Восточной Германии. Там социала хватает на все с избытком. Потом, подучив язык, можно искать работу и выдвигаться дальше. Это, так сказать, самые свежие и подробные вести с немецких полей. Кстати, пока суть да дело, с первого октября минималка в Дойчланде планово повысится до 12 евро в час, т. е. сразу на 20%.