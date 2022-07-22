Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:00

Антей, я вижу суровую реальность. Как думаете всё читают законы или просто живут у знакомых, а потом приходит неждан... Визы и разрешения бывают очень разными. Очень многим вначале войны в Чехии выдавали визу без права выезда, у Германии оказывается тоже было такое и есть.

Зверніть увагу: особи, які перебувають у Німеччині та подали заявку на дозвіл на тимчасове перебування, отримують так зване тимчасове посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung). Це посвідчення не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні, оскільки підставу для перебування (Aufenthaltstitel) ще не видано.



Які можливості мають громадяни України, які перебувають у Німеччині вже 90 днів або довше?

Громадяни України, які в'їхали до Німеччини без візи, можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування (Aufenthaltserlaubnis) для подальшого перебування. Вони можуть запросити підставу для перебування (Aufenthaltstitel) у відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання або перебування, і при цьому вони не зобов'язані попередньо отримувати візу за межами Німеччини.



Відповідно до актуальних рішень легальне перебування до 31 серпня 2022 року забезпечується навіть без подання заявки та без наявності підстав для перебування (Aufenthaltstitel). До цієї дати особи, яких це стосується, знаходяться в Німеччині легально.



Більш детальну інформацію про подання заявки на отримання дозволу на перебування (Aufenthaltstitel) можна отримати у відповідальному відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) вчасно до 31 серпня 2022 р.

Постановка на облік за місцем проживання/подання заявки на підставу для перебуваня



Після прибуття на місце призначення зареєструйтесь в органі обліку мешканців. Якщо ви розміщені в гуртожитку, то в ньому вам можуть пояснити, як відбувається ця реєстрація.



Постановка на облік в органі обліку мешканців або реєстрація, після якої видається посвідчення про прибуття, не прирівнюються автоматично до подання заявки на підставу перебування (Aufenthaltstitel).