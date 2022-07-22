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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:11
Re: Еміграція, заробітчанство
А може, Аляска? Не вивчав що там за програма але вони навіть за авіаквитки платять
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:15
Re: Еміграція, заробітчанство
А в Німеччині корочє добре тільки якщо ти ЛГБТ, ну чи з котом.
Це вони ще до школи не пішли просто.
Додано: Чет 21 лип, 2022 17:10
Каша в голові у тебе.
Додано: Чет 21 лип, 2022 17:59
Так не метайте тут дармО на вентилятор про США и я не буду отвечать.
Ато вы уже договорились до того, что хуже США и параши стран на Земле нет.
Я не согласен по поводу США. Замечательная страна хоть и со своими проблемами и недостатками.
А у кого их нет?
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:05
Все это лапша.
Народ потихоньку в Германии ВНЖ получает на два года. До этого из Дойчланда не собираются ни ногой. А с пластиком хоть в Украину, хоть потом обратно. Единственное что, так это выплаты социала будут приостановлены.
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:33
rjkz
Николай, так вы точно собираетесь на Хетфилда и Ко?
Моё предложение посетить пораньше другой концерт - как? Там будет весьма и весьма, поверьте
Это даже круче «Каннибалов»
Додано: Чет 21 лип, 2022 21:21
Додано: Чет 21 лип, 2022 23:16
Главное - это работа в Дойчленде, социал то 6 месяцев. И в комнатке на несколько человек ещё и детей разместить, удобно наверное. В Праге все тернопольские с детьми не скрывали что социал "всё" и они "всё", хотя виза на год
Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:00
Интересно, с чего это вы вдруг взяли, что социал в Германии на 6 месяцев? И о комнатках на семью из пяти человек?
Родной голубой экран просветил?)))
Чистый социал в Германии был до конца мая. Сейчас переводят в Джобцентр.
Джобцентр не трогает никого, пока не получат пластик (внж). Дальше на выбор - либо неквалифицированная работа по 10-12 евро в час, либо учить язык. Дети в обязательном порядке идут в немецкие школы(с этим вообще строго, права детей на образование не могут быть нарушены).
95+% наших выбирают язык. То есть, еще от шести-девяти месяцев на пособии от начала языковых курсов. Далее - по результатам сдачи языковых тестов и в зависимости от специальности. Медики и учителя однозначно пойдут дальше учиться на В2. Инженерные специальности - большинство В1, остальные с вышкой пока под вопросом.
По поводу нескольких взрослых в одной комнате+дети. Такого нет в принципе, разве что в лагерях на период сортировки.
Взрослых бы еще могли свалить в кучу, но вот вместе с детьми - ни за что. С этим в Дойчланде строго. Социал никогда не подпишет разрешение семье на такую скудную жилплощадь, а уж о двух-трех семьях можно даже не заикаться.
У тех умников, кто сходу ломанулся в Баварию, таки большие проблемы с жильем, так как аренда там редкая и дорогая, да и социальные выплаты ее там полностью не покрывают.
Те же, кто поумнее и без понтов, сразу направились в райцентры Восточной Германии. Там социала хватает на все с избытком. Потом, подучив язык, можно искать работу и выдвигаться дальше.
Это, так сказать, самые свежие и подробные вести с немецких полей.
Кстати, пока суть да дело, с первого октября минималка в Дойчланде планово повысится до 12 евро в час, т. е. сразу на 20%.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Антей, я вижу суровую реальность. Как думаете всё читают законы или просто живут у знакомых, а потом приходит неждан... Визы и разрешения бывают очень разными. Очень многим вначале войны в Чехии выдавали визу без права выезда, у Германии оказывается тоже было такое и есть.
Зверніть увагу: особи, які перебувають у Німеччині та подали заявку на дозвіл на тимчасове перебування, отримують так зване тимчасове посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung). Це посвідчення не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні, оскільки підставу для перебування (Aufenthaltstitel) ще не видано.
Які можливості мають громадяни України, які перебувають у Німеччині вже 90 днів або довше?
Громадяни України, які в'їхали до Німеччини без візи, можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування (Aufenthaltserlaubnis) для подальшого перебування. Вони можуть запросити підставу для перебування (Aufenthaltstitel) у відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання або перебування, і при цьому вони не зобов'язані попередньо отримувати візу за межами Німеччини.
Відповідно до актуальних рішень легальне перебування до 31 серпня 2022 року забезпечується навіть без подання заявки та без наявності підстав для перебування (Aufenthaltstitel). До цієї дати особи, яких це стосується, знаходяться в Німеччині легально.
Більш детальну інформацію про подання заявки на отримання дозволу на перебування (Aufenthaltstitel) можна отримати у відповідальному відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) вчасно до 31 серпня 2022 р.
Постановка на облік за місцем проживання/подання заявки на підставу для перебуваня
Після прибуття на місце призначення зареєструйтесь в органі обліку мешканців. Якщо ви розміщені в гуртожитку, то в ньому вам можуть пояснити, як відбувається ця реєстрація.
Постановка на облік в органі обліку мешканців або реєстрація, після якої видається посвідчення про прибуття, не прирівнюються автоматично до подання заявки на підставу перебування (Aufenthaltstitel).
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