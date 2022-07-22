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#<1 ... 127128129130> Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:00 Re: Еміграція, заробітчанство Антей, я вижу суровую реальность. Как думаете всё читают законы или просто живут у знакомых, а потом приходит неждан... Визы и разрешения бывают очень разными. Очень многим вначале войны в Чехии выдавали визу без права выезда, у Германии оказывается тоже было такое и есть.

Зверніть увагу: особи, які перебувають у Німеччині та подали заявку на дозвіл на тимчасове перебування, отримують так зване тимчасове посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung). Це посвідчення не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні, оскільки підставу для перебування (Aufenthaltstitel) ще не видано.



Які можливості мають громадяни України, які перебувають у Німеччині вже 90 днів або довше?

Громадяни України, які в'їхали до Німеччини без візи, можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування (Aufenthaltserlaubnis) для подальшого перебування. Вони можуть запросити підставу для перебування (Aufenthaltstitel) у відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) за місцем проживання або перебування, і при цьому вони не зобов'язані попередньо отримувати візу за межами Німеччини.



Відповідно до актуальних рішень легальне перебування до 31 серпня 2022 року забезпечується навіть без подання заявки та без наявності підстав для перебування (Aufenthaltstitel). До цієї дати особи, яких це стосується, знаходяться в Німеччині легально.



Більш детальну інформацію про подання заявки на отримання дозволу на перебування (Aufenthaltstitel) можна отримати у відповідальному відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) вчасно до 31 серпня 2022 р.

Постановка на облік за місцем проживання/подання заявки на підставу для перебуваня



Після прибуття на місце призначення зареєструйтесь в органі обліку мешканців. Якщо ви розміщені в гуртожитку, то в ньому вам можуть пояснити, як відбувається ця реєстрація.



Постановка на облік в органі обліку мешканців або реєстрація, після якої видається посвідчення про прибуття, не прирівнюються автоматично до подання заявки на підставу перебування (Aufenthaltstitel). stm

Повідомлень: 3460 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 03:32 vitaliian написав: rjkz написав: Есть вопросы, на которые я не знаю ответы. Есть вопросы, на которые я не знаю ответы. создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2

Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее. создавайте ветку будем искать их вместе) меня впечатлил ваш талант Альяка-2Что касается Украины, нельзя натягивать на нас экономику после ww2. Во первых мы сильно зависим от импорта э.носителей. СССР от этого не зависел. Во вторых технологии настолько усложнились,что мы мало чем можем себя сами обеспечить. Если в 60х условная Волга газ 21 была прорывом, и ссср само себя ими обеспечивало, то нам таких прорывов не светит. Полная зависимость от кредитов, которые будут проедаться. Ну и в третьих сильно изменилось отношение государства к труду. Безработицей никто не занимается, формально есть центр занятости у которого 90% вакансий безнадёжно устаревшие. В общем может быть и похуже чем в 1945 (говорю про ссср). Безработица это падение рождаемости, рост преступности и прочее.



1. Я не знаю что такое Альяк-2.

2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.

3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.



4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?

Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два. 1. Я не знаю что такое Альяк-2.2. Я имел ввиду влияние 2ww на экономику США, которая смогла выйти из Великой депрессии только к 1946 году.3. Волга газ 21 была прорывом разве что в сфере промышленного шпионажа. Как и многое другое с3.14зженное на Западе.4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два. rjkz

Повідомлень: 13538 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7041 раз. Подякували: 4090 раз. Профіль 3 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:12 rjkz написав: Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику. Не скажу, что я понимаю до конца механизм погащения кризисов ППЦами, но довольно наглядно, что большие войны оздоровляют мировую экономику.

Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...

Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів. Може на якій ітерації щось таки з"явиться прогресивніше. Утилізується зайве, застаріле, не потрібне ...Розчищається місце для чогось новішого, не факт що ліпшого, але еволюція іде шляхом перебору варіантів. Може на якій ітерації щось таки з"явиться прогресивніше. flyman

Повідомлень: 29248 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:16 rjkz написав: Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.

Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.

И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится. Большой кризис в мире я прогнозировал на конец 2019 года- начало 2020. И писал, что скорей всего он будет необычный, какого никогда не было.Но начался ковид и страны начали как ненормальные печатать бабки. Такого я не ожидал. Но это печатанье бабок усугубило ситуацию.И большая война - удобный повод их выпылесосить. Тут еще, по странному совпадению и ФЕД со ставкой никак не угомонится.

Великі цикли Кондратьєва.

Тут теж нема що Америку відкривати.



Малі економічні цикли пов"язані на сонячні цикли (приблизно 11 років між піками макс/мін). Великі цикли Кондратьєва.Тут теж нема що Америку відкривати.Малі економічні цикли пов"язані на сонячні цикли (приблизно 11 років між піками макс/мін). flyman

Повідомлень: 29248 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:53 rjkz написав: 4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?

Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два. 4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.



Ваша проблема в том что вы насмотрелись фильмов про разбомбленый Берлин, и нафантазировали себе сюжетов про восстановление экономики десятилетиями....



Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?

Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?



Или может дорог нету, жд, нету, все в пепле? Я не говорю о временно оккупированной территории орками с 24.02 а в основном по стране.



Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.

А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были...



Поэтому даже не сомневайтесь, никаких восстановлений десятилетиями не будет. Это будет очень быстро, так как на сейчас наша экономика уже интегрирована в Европейскую, и производить товар нетехнолошичный тут уже дешевле чем в европе. Ваша проблема в том что вы насмотрелись фильмов про разбомбленый Берлин, и нафантазировали себе сюжетов про восстановление экономики десятилетиями....Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?Или может дорог нету, жд, нету, все в пепле? Я не говорю о временно оккупированной территории орками с 24.02 а в основном по стране.Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были...Поэтому даже не сомневайтесь, никаких восстановлений десятилетиями не будет. Это будет очень быстро, так как на сейчас наша экономика уже интегрирована в Европейскую, и производить товар нетехнолошичный тут уже дешевле чем в европе. xio13 Повідомлень: 658 З нами з: 13.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:26 Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві rjkz написав: Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?

Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.

Отвечу кратко - ничего толком не будет.

vitaliian написав: В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто. В Украине злокачественные клетки - коррупция, наконец появился шанс ее преодолеть, поскольку армия на моменте сильнее чиновников. А до войны было наоборот. До войны чиновника на место не мог поставить никто.

Т.е. Вы говорите что придет такой себе "Пиночет/Асад/Каддафи/Саддам Хосейн" и порешает?

73% и так не особо раньше были одаренные, а сейчас они толкают нас в другое направление. Отвечу кратко - ничего толком не будет.Т.е. Вы говорите что придет такой себе "Пиночет/Асад/Каддафи/Саддам Хосейн" и порешает?73% и так не особо раньше были одаренные, а сейчас они толкают нас в другое направление. Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 22 лип, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 6395 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:31 BIGor написав: Отвечу кратко - ничего толком не будет. Отвечу кратко - ничего толком не будет. а для себя лично какое будущее вангуете, если не секрет? а для себя лично какое будущее вангуете, если не секрет? vitaliian

Повідомлень: 14028 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2057 раз. Подякували: 2894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:34 rjkz написав: Я не знаю что такое Альяк-2.

Я не знаю что такое Альяк-2.

В 2007 -2008 был на этом форуме такой Альяк, предсказавший в деталях кризис 2008 года.

Предки Первого - Прохожего кидались в него какашками, а осенью 2008 замолкли.

Это не про ПроПера, а про цикличность. В 2007 -2008 был на этом форуме такой Альяк, предсказавший в деталях кризис 2008 года.Предки Первого - Прохожего кидались в него какашками, а осенью 2008 замолкли.Это не про ПроПера, а про цикличность. UA Повідомлень: 6997 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1559 раз. Подякували: 1832 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:42 vitaliian написав: BIGor написав: Отвечу кратко - ничего толком не будет. Отвечу кратко - ничего толком не будет. а для себя лично какое будущее вангуете, если не секрет? а для себя лично какое будущее вангуете, если не секрет?

Хорошее в одной из стран ЕС, что тут такого хотеть хорошей жизни? Для этого естественно

нужно работать и развиваться. Даже во время войны. А не ложиться на диван и повторять "Не на часи". Хорошее в одной из стран ЕС, что тут такого хотеть хорошей жизни? Для этого естественнонужно работать и развиваться. Даже во время войны. А не ложиться на диван и повторять "Не на часи". BIGor

Повідомлень: 6395 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:48 BIGor написав: Для этого естественно

нужно работать и развиваться. Для этого естественнонужно работать и развиваться. а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо. BIGor написав: Т.е. Вы говорите что придет такой себе "Пиночет/Асад/Каддафи/Саддам Хосейн" и порешает? Т.е. Вы говорите что придет такой себе "Пиночет/Асад/Каддафи/Саддам Хосейн" и порешает? где вы это прочитали? Любой диктатор, как и коррупция это - раковая опухоль, которая ничего не производит но пожирает ресурсы организма. Обычным безвредным цитрамоном ее не уничтожить. Химия (в моем примере я так называю войну) такой шанс даёт. Конечно "шанс" не равно "гарантия". Но до войны шансов точно не было. Кто до войны был сильнее чиновника? а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо.где вы это прочитали? Любой диктатор, как и коррупция это - раковая опухоль, которая ничего не производит но пожирает ресурсы организма. Обычным безвредным цитрамоном ее не уничтожить. Химия (в моем примере я так называю войну) такой шанс даёт. Конечно "шанс" не равно "гарантия". Но до войны шансов точно не было. Кто до войны был сильнее чиновника? vitaliian

Повідомлень: 14028 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2057 раз. Подякували: 2894 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 127128129130> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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