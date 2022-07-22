RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:56

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Для этого естественно
нужно работать и развиваться.
а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо.

Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:00

  BIGor написав:Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.

Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14028
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:11

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.

Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знание, время, труд, соц.связи и деньги.

На кого этот спич рассчитан? На школьников?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14

  xio13 написав:Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?
Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?

Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.
А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были..


Давайте по пунктам: металлургические комбинаты производили товар, цена которого была в разы ниже зарубежного. Теперь покупаем по ценам в 2-3 раза выше.
Из Донбаса был уголь, который после 2014 стали покупать либо в Африке, либо донбаский но по схеме Ротердам+. В итоге получали донецкий уголь по цене в 2-3 раза выше.
Бакс с 10-12 (2014) вырос до 30.
Нефтебаз своих уже нет, бенз/дизель 55-60грн и цена будет только расти.
Будут ли инвесторы вкладывать деньги в промышленность в стране, где через несколько лет все может повториться?..Я думаю только в очень прибыльный бизнес.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 550
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3739)
22.07.2022 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.