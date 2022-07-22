Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:56
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:00
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.
Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:11
На кого этот спич рассчитан? На школьников?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14
Давайте по пунктам: металлургические комбинаты производили товар, цена которого была в разы ниже зарубежного. Теперь покупаем по ценам в 2-3 раза выше.
Из Донбаса был уголь, который после 2014 стали покупать либо в Африке, либо донбаский но по схеме Ротердам+. В итоге получали донецкий уголь по цене в 2-3 раза выше.
Бакс с 10-12 (2014) вырос до 30.
Нефтебаз своих уже нет, бенз/дизель 55-60грн и цена будет только расти.
Будут ли инвесторы вкладывать деньги в промышленность в стране, где через несколько лет все может повториться?..Я думаю только в очень прибыльный бизнес.
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