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#<1 ... 127128129130 Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:56 vitaliian написав: BIGor написав: Для этого естественно

нужно работать и развиваться. Для этого естественнонужно работать и развиваться. а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо. а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо.

Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. BIGor

Повідомлень: 6395 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:00 BIGor написав: Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.



Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений). социальные лифты. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений). vitaliian

Повідомлень: 14028 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2057 раз. Подякували: 2894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:11 vitaliian написав: BIGor написав: Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.



Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знание, время, труд, соц.связи и деньги. социальные лифты. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знание, время, труд, соц.связи и деньги.

На кого этот спич рассчитан? На школьников? На кого этот спич рассчитан? На школьников? BIGor

Повідомлень: 6395 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14 xio13 написав: Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?

Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?



Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.

А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были.. Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были..



Давайте по пунктам: металлургические комбинаты производили товар, цена которого была в разы ниже зарубежного. Теперь покупаем по ценам в 2-3 раза выше.

Из Донбаса был уголь, который после 2014 стали покупать либо в Африке, либо донбаский но по схеме Ротердам+. В итоге получали донецкий уголь по цене в 2-3 раза выше.

Бакс с 10-12 (2014) вырос до 30.

Нефтебаз своих уже нет, бенз/дизель 55-60грн и цена будет только расти.

Будут ли инвесторы вкладывать деньги в промышленность в стране, где через несколько лет все может повториться?..Я думаю только в очень прибыльный бизнес. Давайте по пунктам: металлургические комбинаты производили товар, цена которого была в разы ниже зарубежного. Теперь покупаем по ценам в 2-3 раза выше.Из Донбаса был уголь, который после 2014 стали покупать либо в Африке, либо донбаский но по схеме Ротердам+. В итоге получали донецкий уголь по цене в 2-3 раза выше.Бакс с 10-12 (2014) вырос до 30.Нефтебаз своих уже нет, бенз/дизель 55-60грн и цена будет только расти.Будут ли инвесторы вкладывать деньги в промышленность в стране, где через несколько лет все может повториться?..Я думаю только в очень прибыльный бизнес. Евгений Н. Повідомлень: 550 З нами з: 19.11.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 127128129130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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