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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:56
vitaliian написав: BIGor написав:
Для этого естественно
нужно работать и развиваться.
а если работать и развиваться в Украине, тоже "ничего толком не будет" ? Я правильно понял, заграница это такой рай, где всем хорошо.
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:00
BIGor написав:
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв
. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.
Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:11
vitaliian написав: BIGor написав:
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв
. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.
Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знание, время, труд, соц.связи и деньги.
На кого этот спич рассчитан? На школьников?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14
xio13 написав:
Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?
Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?
Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.
А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были..
Давайте по пунктам: металлургические комбинаты производили товар, цена которого была в разы ниже зарубежного. Теперь покупаем по ценам в 2-3 раза выше.
Из Донбаса был уголь, который после 2014 стали покупать либо в Африке, либо донбаский но по схеме Ротердам+. В итоге получали донецкий уголь по цене в 2-3 раза выше.
Бакс с 10-12 (2014) вырос до 30.
Нефтебаз своих уже нет, бенз/дизель 55-60грн и цена будет только расти.
Будут ли инвесторы вкладывать деньги в промышленность в стране, где через несколько лет все может повториться?..Я думаю только в очень прибыльный бизнес.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:44
xio13 написав: rjkz написав:
4. Если у Украины не будет что-то типа "плана Маршалла" по южнокорейскому сценарию, то ничего хорошего в стране с расфигаченной экономикой не будет еще десятилетия. И это уже сейчас понятно без вариантов, а еще большой вопрос - когда и чем закончится война?
Да и с планом Маршалла - не за один год все восстановится и не за два.
Ваша проблема в том что вы насмотрелись фильмов про разбомбленый Берлин, и нафантазировали себе сюжетов про восстановление экономики десятилетиями....
Давайте по пунктам что у нас на данный момент отстало в экономике на десятилетия? Что уже не восстановить десятилетиями?
Пара металургических комбинатов в Мариуполе и тд, которые или частные или убыточные и неэфективные?
Или может дорог нету, жд, нету, все в пепле? Я не говорю о временно оккупированной территории орками с 24.02 а в основном по стране.
Вы наверное забыли что когда орки в 2014 оккупировали много таких как вы рассказывали про крах изза того что кормильцы донбаса и их заводы это почти вся экономика Украины.
А что по факту? Страна развивалась даже быстрее без этих заводовч которые между прочим все в основном под олигархами были...
Поэтому даже не сомневайтесь, никаких восстановлений десятилетиями не будет. Это будет очень быстро, так как на сейчас наша экономика уже интегрирована в Европейскую, и производить товар нетехнолошичный тут уже дешевле чем в европе.
Да я только ЗА.
Ваши слова да ...в уши.
Будем надеяться, что так и будет.
Что у нас из тумбочки (если без помощи Запада) возьмутся деньги на восстановление инфраструктуры ( ВСЕ дороги уничтожить трудно, но МОСТОВ много уничтожено. Школы, больницы, университеты, жилые дома. Это все не под олигархами. Не все НПЗ были под олигархами и нефтебазы.)
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:46
UA написав: rjkz написав:
Я не знаю что такое Альяк-2.
В 2007 -2008 был на этом форуме такой Альяк, предсказавший в деталях кризис 2008 года.
Предки Первого - Прохожего кидались в него какашками, а осенью 2008 замолкли.
Это не про ПроПера, а про цикличность.
Жаль что меня тогда тут не было.
Может не встрял-бы в достроенный недострой. Он мне большой ценой дался.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:15
vitaliian написав: BIGor написав:
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв
. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.
Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).
Совершенно не согласен.
Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.
Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.
Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.
Что такое "социальный лифт"?
Перейти в какое-то иное сословие?
Какое?
Владелец бизнеса?
Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.
Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.
Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.
Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.
Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).
Что еще?
Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?
Тоже чущь.
В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.
ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.
Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.
Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.
Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.
Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:21
rjkz написав:
Совершенно не согласен.
Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.
Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.
Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.
А дети, рожденные в США, могут претендовать на пост президента США?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:29
rjkz написав:
///
ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.
Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.
\\\Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?
Да 100 раз уже обсуждалось: "подруг" таких в въехало за последний год сколько? -- ляма пол (если Вики верить)? -- а должностей "вицепрезидент всемирноизвестной компании" сколько? -- хоть тыщща будет? Но да: _формально_ "социальный лифт" есть. И _формально_ любой "понаех" в этом лифте может прокатиться. Классика успешного успеха.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:44
slonomag написав: BIGor написав:
Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.
Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах
И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".
так-так, 7куе в США - базовий рівень, це про СА?
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