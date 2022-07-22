rjkz написав:

vitaliian написав: BIGor написав: Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди. социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.



Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений). социальные лифты. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).

Совершенно не согласен.Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.Что такое "социальный лифт"?Перейти в какое-то иное сословие?Какое?Владелец бизнеса?Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).Что еще?Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?Тоже чущь.В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?