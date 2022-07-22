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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:18
rjkz написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Тут не нужно столько людей. А заграницей есть хоть какие-то социальные лифты и можно выбиться в люди.
социальные лифты везде для социально благополучных слоёв
. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.
Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).
Совершенно не согласен.
Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.
Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.
Что такое "социальный лифт"?
Перейти в какое-то иное сословие?
Какое?
Владелец бизнеса?
Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.
Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.
Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.
Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.
Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).
Что еще?
Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?
Тоже чущь.
В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.
ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.
Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.
Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.
Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.
Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?
а як Спартц?
Не Президент США, але таки і не ... кулзеро став депутатом ВРУ?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:48
блин сморите какие ремонты фуфельные
нужно ехать - мебелью заниматься.
не благодарите
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:55
flyman написав: slonomag написав: BIGor написав:
Как думаете, почему такие люди зарабатывают выше рынка, наверное их очень мало.
Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах
И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".
так-так, 7куе в США - базовий рівень, це про СА?
Это ко мне вопрос? Я без понятия
Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz
и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:03
vitaliian написав:
Социально благополучным и в Украине хорошо.
Вышел вчера за сахаром, уже после 18, думал все спокойно, ан нет, стоят прям на выходе со двора, выписывают письма счастья 2м менее удачливым ребятам. Уже даже не в атб или сильпо, а практически во дворе, Карл! Очень хорошо конечно, когда даже в магазин сходить не можешь
П.С. Кум на прошлой неделе сходил в атб. Уже 3й день в окопе под Крамоторском сидит. Просто отлично, мечта. На этом фоне и коробка от холодильника вместо дома покажется раем, лишь бы без таких сюрпризов
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:19
slonomag написав: vitaliian написав:
Социально благополучным и в Украине хорошо.
Вышел вчера за сахаром, уже после 18, думал все спокойно, ан нет, стоят прям на выходе со двора, выписывают письма счастья 2м менее удачливым ребятам. Уже даже не в атб или сильпо, а практически во дворе, Карл! Очень хорошо конечно, когда даже в магазин сходить не можешь
П.С. Кум на прошлой неделе сходил в атб. Уже 3й день в окопе под Крамоторском сидит. Просто отлично, мечта. На этом фоне и коробка от холодильника вместо дома покажется раем, лишь бы без таких сюрпризов
Сознательный такой, или приковали к окопу?!
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:25
Bolt написав: slonomag написав: vitaliian написав:
Социально благополучным и в Украине хорошо.
Вышел вчера за сахаром, уже после 18, думал все спокойно, ан нет, стоят прям на выходе со двора, выписывают письма счастья 2м менее удачливым ребятам. Уже даже не в атб или сильпо, а практически во дворе, Карл! Очень хорошо конечно, когда даже в магазин сходить не можешь
П.С. Кум на прошлой неделе сходил в атб. Уже 3й день в окопе под Крамоторском сидит. Просто отлично, мечта. На этом фоне и коробка от холодильника вместо дома покажется раем, лишь бы без таких сюрпризов
Сознательный такой, или приковали к окопу?!
Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:32
slonomag написав: Bolt написав: slonomag написав:
Вышел вчера за сахаром, уже после 18, думал все спокойно, ан нет, стоят прям на выходе со двора, выписывают письма счастья 2м менее удачливым ребятам. Уже даже не в атб или сильпо, а практически во дворе, Карл! Очень хорошо конечно, когда даже в магазин сходить не можешь
П.С. Кум на прошлой неделе сходил в атб. Уже 3й день в окопе под Крамоторском сидит. Просто отлично, мечта. На этом фоне и коробка от холодильника вместо дома покажется раем, лишь бы без таких сюрпризов
Сознательный такой, или приковали к окопу?!
Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
И так без подготовки сразу в окоп или АТОшник какой?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:38
Bolt написав:
И так без подготовки сразу в окоп или АТОшник какой?
Не ну он служил лет 15 назад. И сам здоровый, на заводе тонны металла тягал. Наверное просто посмотрели что для подноса патронов пойдет, и послали. Подготовки не было никакой.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:48
slonomag написав: Bolt написав:
И так без подготовки сразу в окоп или АТОшник какой?
Не ну он служил лет 15 назад. И сам здоровый, на заводе тонны металла тягал. Наверное просто посмотрели что для подноса патронов пойдет, и послали. Подготовки не было никакой.
Понятно. Просто говорили, что без подготовки не отправляют.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:51
slonomag написав:
Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.
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