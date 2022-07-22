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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:39

  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:42

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет.

на том же основании, когда погранцы бьют в живот белоруса - патриота Украины.
но эту дорогу ада попробуй пройди живым
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:30

  slonomag написав:Это ко мне вопрос? Я без понятия :) Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:20

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

гагага, кого тут посадили? може Портнова?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:21

  phantom_systems написав:
  slonomag написав:Это ко мне вопрос? Я без понятия :) Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.

Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше
flyman
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  #<1 ... 129130131132
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