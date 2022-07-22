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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:39

  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:42

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет.

на том же основании, когда погранцы бьют в живот белоруса - патриота Украины.
но эту дорогу ада попробуй пройди живым
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:30

  slonomag написав:Это ко мне вопрос? Я без понятия :) Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:20

  beee написав:
  NetSerpent написав:
  slonomag написав:Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут

гагага, кого тут посадили? може Портнова?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:21

  phantom_systems написав:
  slonomag написав:Это ко мне вопрос? Я без понятия :) Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.

Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:54

  alfredhaos написав:
  rjkz написав:Совершенно не согласен.
Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.
Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.
Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.

А дети, рожденные в США, могут претендовать на пост президента США?


да, Барак Обама - сын эмигрантов, рожденный на территории США.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:59

  slonomag написав:Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.

Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.
Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.
San
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:23

  flyman написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.

Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).


Совершенно не согласен.
Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.
Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.
Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.
Что такое "социальный лифт"?
Перейти в какое-то иное сословие?
Какое?
Владелец бизнеса?
Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.
Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.
Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.
Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.
Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).
Что еще?
Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?
Тоже чущь.
В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.
ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.
Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.
Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.
Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.

Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?

а як Спартц?
Не Президент США, але таки і не ... кулзеро став депутатом ВРУ?


Президентом США не может стать лицо рожденное не на территории США.
Это норма Закона.
На другие должности нет ограничений по месту рождения.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:32

  slonomag написав:
  flyman написав:
  slonomag написав:Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах :) И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".

так-так, 7куе в США - базовий рівень, це про СА?

Это ко мне вопрос? Я без понятия :) Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.


Сиэтл и пригород - очень дорогие локации ввиду концентрации богатых работодателей. Семья моих друзей купили дом в пригороде Сиэтла.
Работодатель - Майкрософт. Также в той эрии находятся производственные мощности Боинг.
Недавно общался, им их городок не очень удобен, жаловались, что не против перебраться-бы в Редмонд, штат Вашингтон. Так там нижняя граница рынка - сарайчики постройки первой половины прошлого века с ценником 1 млн +.
rjkz
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