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#<1 ... 130131132133> Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:39 NetSerpent написав: slonomag написав: Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого. Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї. А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут а потом посадят по приезду и недвигу заберут beee

Повідомлень: 671 З нами з: 26.11.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 163 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:42 beee написав: NetSerpent написав: slonomag написав: Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого. Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї. А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет. На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет. slonomag Повідомлень: 88 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47 beee написав: NetSerpent написав: slonomag написав: Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї. Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут а потом посадят по приезду и недвигу заберут

На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет. На каком основании? Такие идеи проскакивали у особо рьяных депутатов, но их вроде быстро образумили что с таким подходом уже точно никто сюда никогда не вернется. По крайней мере на сегодня вроде такого закона еще нет.

на том же основании, когда погранцы бьют в живот белоруса - патриота Украины.

но эту дорогу ада попробуй пройди живым на том же основании, когда погранцы бьют в живот белоруса - патриота Украины.но эту дорогу ада попробуй пройди живым beee

Повідомлень: 671 З нами з: 26.11.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 163 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:30 slonomag написав: Это ко мне вопрос? Я без понятия Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже. Это ко мне вопрос? Я без понятияНикогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словами в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити. Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити. phantom_systems

Повідомлень: 2152 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:20 beee написав: NetSerpent написав: slonomag написав: Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого. Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.

А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї. А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.

а потом посадят по приезду и недвигу заберут а потом посадят по приезду и недвигу заберут

гагага, кого тут посадили? може Портнова? гагага, кого тут посадили? може Портнова? flyman

Повідомлень: 29261 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:21 phantom_systems написав: slonomag написав: Это ко мне вопрос? Я без понятия Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже. Это ко мне вопрос? Я без понятияНикогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словами в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити. Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.

Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше flyman

Повідомлень: 29261 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:54 alfredhaos написав: rjkz написав: Совершенно не согласен.

Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.

Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.

Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.

Совершенно не согласен.Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.

А дети, рожденные в США, могут претендовать на пост президента США? А дети, рожденные в США, могут претендовать на пост президента США?



да, Барак Обама - сын эмигрантов, рожденный на территории США. да, Барак Обама - сын эмигрантов, рожденный на территории США. rjkz

Повідомлень: 13545 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7042 раз. Подякували: 4092 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:59 slonomag написав: Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.

Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.

Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле. Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья изгородов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле. San

Повідомлень: 33438 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2317 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:23 flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав: социальные лифты везде для социально благополучных слоёв. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.



Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений). социальные лифты. Которыми эмигранты априори не являются. Миллионов на всех не хватит, чтобы было иначе. И эмигрант в этой очереди к лифту - где то в хвосте. Это как начать жизнь сначала, но уже без ресурсов которые вам в детстве дали родители и школа. Здесь в вашей моделе разрыв, который существенно влияет на ход событий.Социально благополучным и в Украине хорошо. А бедных и в ЕС много. Кто не добился успеха здесь, там тоже его не добьётся, потому что фактор успешности - внутри человека, в том насколько грамотно он распоряжается своими ресурсами - знания, время, труд, соц.связи и деньги. Вы же жили в Киеве, но уехали. Почему одни добились здесь успеха, а вы нет? В ЕС будет то же самое. Вас там никто не ждёт. (это не упрёк вам а пища для размышлений).



Совершенно не согласен.

Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.

Да, эмигрант не станет Президентом США. Такое невозможно.

Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.

Что такое "социальный лифт"?

Перейти в какое-то иное сословие?

Какое?

Владелец бизнеса?

Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.

Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.

Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.

Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.

Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).

Что еще?

Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?

Тоже чущь.

В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.

ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.

Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.

Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.

Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.



Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"? Совершенно не согласен.Не согласен как в самой постановке о социальных лифтах так и том, что ничего не добьешся.Но если просто будет работать, то будет финансово обеспечен, иметь качественную медицину, его дети качественное и востребованное образование и на порядок выше социальную защищенность на старости лет.Что такое "социальный лифт"?Перейти в какое-то иное сословие?Какое?Владелец бизнеса?Среди эмигрантов очень большой %% владельцев бизнеса. В США местные живут на расслабоне. Зарплаты хватает на все. Рабочий ты или медсестра или клерк. У рабочих и медсестры даже поболее будет. "Наши" более в тонусе, чего-то стремятся бОльшего достичь. И достигают. Очень многие. И очень многого. Очень благоприятная страна для ведения бизнеса.Есть такое расхожее мнение, что эмигранты никогда не обзаведутся своим жильем.Тоже чущь. Я знаю несколько сотен владельцев своего жилья среди эмигрантов.Некоторые из них владеют так-же несколькими объектами в аренде.Причем одни 7 лет в США с 3 мя квартирами в аренде помимо своей, вторые с 2001 года - 2 квартиры в аренде помимо своей, у сына (его привезли в старшем школьном возрасте) выплаченный дом в Стейтен Айленде (район НЙ).Что еще?Что эмигранты годны только работать по уходу за стариками?Тоже чущь.В 1996 году приехала семья из Киева, муж сначала работал за копейки - мыл машины у мексов, но жена училась. Закончила калледж, пошла работать по финансовой части, стала бухгалтером, потом начальником бухотдела, потом финдиректором крупной финансовой организации. Потом решила что работы намного больше, чем от нее отдачи и вернулась на должность контролера финотдела.ЕЕ подруга, тоже эмигрантка, вицепрезидент всемирноизвестной компании.Про инженеров - вообще не говорю. С корявым инглишем - до 300 куе в год.Врачи, да надо потрудиться, чтобы подтвердить квалификацию. Но они это делают.Врачи - самая оплачиваемая профессия. Многие делают свой медицинский бизнес.Что я еще не перечислил, что относится к "социальному лифту"?

а як Спартц?

Не Президент США, але таки і не ... кулзеро став депутатом ВРУ? а як Спартц?Не Президент США, але таки і не ... кулзеро став депутатом ВРУ?



Президентом США не может стать лицо рожденное не на территории США.

Это норма Закона.

На другие должности нет ограничений по месту рождения. Президентом США не может стать лицо рожденное не на территории США.Это норма Закона.На другие должности нет ограничений по месту рождения. rjkz

Повідомлень: 13545 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7042 раз. Подякували: 4092 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:32 slonomag написав: flyman написав: slonomag написав: Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумах И конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу". Ну я согласен что нас мало, но мы есть. Вы просто так начали оспаривать зп в 5-7к уе, как будто вот впринципе невозможно что Java синьер пришел на форум поспрашивать про эммиграцию. Да, такое тоже бывает что Java синьеры хотят выехать с Украины и нет ничего не обычного в том что они что-то пишут на форумахИ конечно отдав пол жизни на обучение и добившись чего-то тут, не хочется переехать и вернуться к базовому уровню "на аренду квартиры хватило и слава Б-гу".

так-так, 7куе в США - базовий рівень, це про СА? так-так, 7куе в США - базовий рівень, це про СА?

Это ко мне вопрос? Я без понятия Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже. Это ко мне вопрос? Я без понятияНикогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словами в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.



Сиэтл и пригород - очень дорогие локации ввиду концентрации богатых работодателей. Семья моих друзей купили дом в пригороде Сиэтла.

Работодатель - Майкрософт. Также в той эрии находятся производственные мощности Боинг.

Недавно общался, им их городок не очень удобен, жаловались, что не против перебраться-бы в Редмонд, штат Вашингтон. Так там нижняя граница рынка - сарайчики постройки первой половины прошлого века с ценником 1 млн +. Сиэтл и пригород - очень дорогие локации ввиду концентрации богатых работодателей. Семья моих друзей купили дом в пригороде Сиэтла.Работодатель - Майкрософт. Также в той эрии находятся производственные мощности Боинг.Недавно общался, им их городок не очень удобен, жаловались, что не против перебраться-бы в Редмонд, штат Вашингтон. Так там нижняя граница рынка - сарайчики постройки первой половины прошлого века с ценником 1 млн +. rjkz

Повідомлень: 13545 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7042 раз. Подякували: 4092 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 130131132133> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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