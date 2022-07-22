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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 130131132133 Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:36 San написав: slonomag написав: Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.

Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.

Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле. Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья изгородов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.

Блин, я не знал Он вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое. Блин, я не зналОн вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое. slonomag Повідомлень: 90 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:37 flyman написав: phantom_systems написав: slonomag написав: Это ко мне вопрос? Я без понятия Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже. Это ко мне вопрос? Я без понятияНикогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словами в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.

Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити. Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.

Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше



Сиэтл - это штат Вашингтон. Сиэтл - это штат Вашингтон. rjkz

Повідомлень: 13545 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7042 раз. Подякували: 4092 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:46 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи. головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.

7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки Shaman

Повідомлень: 2286 З нами з: 29.09.19 Подякував: 348 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство А и правда в Хьюстоне норм цены. За 1500-2000уе вполне годное жилье. И море есть - большой плюс. В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает? slonomag Повідомлень: 90 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Они есть у нас таких 2.

"топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.

Но работая на апворке на себя тебе достаточно просто продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты). Они естьу нас таких 2."топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.Но работая на апворке на себя тебе достаточно просто продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты). slonomag Повідомлень: 90 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 130131132133 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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