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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:36
San написав: slonomag написав:
Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.
Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших
городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.
Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.
Блин, я не знал
Он вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое.
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slonomag
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:37
flyman написав: phantom_systems написав: slonomag написав:
Это ко мне вопрос? Я без понятия
Никогда США не интересовался. Я больше на Европу ориентируюсь так как тут я точно знаю что на 7к уе можно жить. А в США хз, по словам rjkz
и в США это норм деньги. Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц. Хотя аналогичное в Испании я семье снял за 1.5к уе. Тоесть аренда походу точно дороже.
Сиэтл в Штатах и рядом Ванкувер в Канаде -- одни из самых дорогих городов по недвиге. Недорогие в глубинке, какой-нибудь ДеМойн или Оклахома сити.
Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше
Сиэтл - это штат Вашингтон.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:46
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень
.
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
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Shaman
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:50
А и правда в Хьюстоне норм цены. За 1500-2000уе вполне годное жилье. И море есть - большой плюс. В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:58
Shaman написав:
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Они есть
у нас таких 2.
"топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.
Но работая на апворке на себя тебе достаточно продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты).
Востаннє редагувалось slonomag
в П'ят 22 лип, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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slonomag
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:14
beee написав: NetSerpent написав: slonomag написав:
Да просто говорит задрался уже сам жить в 4 стенах, семью тоже сразу отправил еще в марте и чето совсем загрустил. То состояние когда уже пофиг, убьют, не убьют. Просто человек сломался от всего этого.
А навіщо сидіти і чекати повістку? Зараз можна виїхати через непідконтрольну. Запоріжжя - Василівка - Мелітополь - Крим - Європа. І тягай собі на заводі залізо далі, тільки вже в безпеці біля сім'ї.
а потом посадят по приезду и недвигу заберут
гагага, кого тут посадили? може Портнова?
Что правда, так выезжают и потом ничего не будет?
Я спрашиваю, я хз
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:35
_hunter написав:
а должностей "вицепрезидент всемирноизвестной компании" сколько? -- хоть тыщща будет?
А сколько должностей вице-президентов всемирно известных компаний в Украине?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:34
slonomag Нормальная локация у моря и "красиво живу с апворка" у Акурта в соседней ветке.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:18
San написав:slonomag
Нормальная локация у моря и "красиво живу с апворка" у Акурта в соседней ветке.
К сожалению не знаю о какой ветке идет речь. А так конечно было бы интересно почитать кто какие локации у моря выбирает работая удаленно.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:17
Shaman написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5461003:Faceless"]головний посил в тому, що з 40 баксів на годину в Україні, хоч в Києві, хоч де, можна і заощадження якісь мати, і жити, особливо себе не обмежуючи.
7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень
.
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
[/quote]
Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.
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