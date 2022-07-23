Faceless написав:Shaman написав:
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.
когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ
у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...
без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм