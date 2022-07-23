Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 131132133134 Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм Shaman

Повідомлень: 2290 З нами з: 29.09.19 Подякував: 348 раз. Подякували: 708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм



%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) %% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) Faceless

Модератор Повідомлень: 31808 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1351 раз. Подякували: 7547 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10 slonomag написав: В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает? В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя. Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя. NetSerpent

Повідомлень: 677 З нами з: 24.05.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38 Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм



Синьорит чего ? В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно Синьорит чего ?В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно fox767676 Повідомлень: 338 З нами з: 13.06.20 Подякував: 165 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 131132133134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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