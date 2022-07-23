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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.
когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ
у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...
без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм
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Shaman
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Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.
когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ
у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...
без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм
%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
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Faceless
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Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10
slonomag написав:
В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?
Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя.
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NetSerpent
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Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.
когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ
у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...
без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм
Синьорит чего ?
В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно
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fox767676
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