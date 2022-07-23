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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10

  slonomag написав:В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


Синьорит чего ? :)В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно
fox767676
 
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