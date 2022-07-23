RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31809
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 7547 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10

  slonomag написав:В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 24.05.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


Синьорит чего ? :)В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно
fox767676
 
Повідомлень: 338
З нами з: 13.06.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:08

  Faceless написав:
Shaman написав:без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
[/quote]
Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D

%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)

Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
По-перше, не варто надто серйозно сприймати опитування ДОУ
По-друге, окрім SE є чимало інших спеціалізацій
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31809
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 7547 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (297)
23.07.2022 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.